Paciencia y tiempo, la petición del Real Madrid de Xabi Alonso

Esa merienda de cumpleaños con tarta de chocolate y piñata que son las zonas mixtas de este Mundial de Clubes dejó mensajes transparentes tras el estreno de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. El vestuario sabía que el 1-1 ante el Al-Hilal no era el estreno esperado ... , pero también entendían que no se podía juzgar a un equipo que llevaba poco más de una semana de trabajo, y solo tres con la plantilla al completo: «Después de estar cuatro años trabajando con Ancelotti, no se puede cambiar todo en cuatro días. Los automatismos de antes siguen estando ahí. Hemos intentado cambiar cosas, con la línea más alta y siendo más agresivos, sobre todo en la segunda mitad, pero necesitamos tiempo», explicó Courtois.

Tiempo y paciencia es lo que salía ayer del vestuario del Real Madrid, que regresó a Palm Beach tras un 1-1 que deja sensaciones contradictorias y que obliga al Madrid a ganar al Pachuca y al Salzburgo para evitar sustos que le manden a casa en la fase de grupos, un escenario catastrofista que nadie, ni en el club, ni en el staff ni en el vestuario se imaginan. La victoria del Salzburgo ante el Pachuca también deja sin margen de error a los mexicanos, próximo rival del Real Madrid en Charlotte (domingo, 21.00 horas), pero hasta entonces hay tres días de por medio para seguir avanzando en un proyecto aún muy verde: «Esto es un proceso, y quien pese que esto iba a funcionar perfectamente desde ya, se equivocaba», reflexiona Xabi. El compromiso y el equilibrio que tanto dolor de cabeza le dio a Ancelotti lo tuvo que vivir en primera persona el tolosarra en su estreno. Vinicius y Bellingham siguen sin correr hacia atrás como debieran hacerlo y como tantas veces, pública y privadamente, les reclamó Carletto. Viejos vicios que Xabi tendrá que depurar con el paso de los días y las semanas. El tolosarra dijo que solo necesitó diez segundos para ver qué tipo de persona era Vinicius, pero además de destacar su bonhomía, bien hará el técnico blanco en ponerle las pilas al brasileño. Su partido, como el de Jude, fue una fotocopia de lo que hicieron con Ancelotti este curso. Ni sumaron en ataque ni ayudaron en defensa. Ambos fueron sustituidos, algo que con Carletto era impensable. Toque de atención para marcar territorio y enseñarles la hoja de presentación, aunque eso no le asegure nada a Xabi. El compromiso sigue estando en paradero desconocido. Jugó Xabi con Tchouaméni de pivote, y luego de central. Si el madridismo pensaba que con el adiós de Ancelotti no se verían a jugadores fuera de posición, se hacía trampas al solitario. El entrenador y el proyecto es nuevo, pero la enfermería aún está llena en zona defensiva y eso va a condicionar este primer gran reto de Alonso en el banquillo del Madrid. «Me ha gustado mucho como central», dijo Xabi tras retrasar la posición de Aurélien en la segunda mitad, una vez que el calor tumbara a Asencio. El calor y una mala decisión que le costó el empate a su equipo y un tirón de orejas de Xabi: «El penalti es evitable». El canterano hizo pareja con Huijsen, seguramente la mejor noticia del primer partido de Xabi Alonso como entrenador del Madrid. Sacó el balón mejor que cualquier jugador del centro del campo, estuvo atento en las coberturas y serio en el juego aéreo, y sostuvo la defensa cuando más atacó el Al-Hilal: «Creo que lo he hecho bien en mi debut», dijo el malagueño. Alexander-Arnold, el otro debutante, estuvo más discreto que el central: «Estoy muy contento de haber debutado. Es algo con lo que la mayoría de los jugadores sueñan en su vida, pero es la primera vez que cambio de club y, claro, me llevará tiempo acostumbrarme a los jugadores y al equipo», explica Trent. «Ambos nos dan un salto de calidad», resume Alonso. Noticias relacionadas Güler reclama galones en el Madrid Javier Asprón

ESBOZOS Y RASGUÑOS Trabajo en curso Javier Aznar Lo que también tiene que cambiar el entrenador del Real Madrid es el asunto de los penaltis. De los 18 que había lanzado el Madrid este curso, seis errados. Con el del encuentro ante el Al-Hilal, son 7 de 19, un 32%, un porcentaje alarmantemente elevado, aunque también es cierto que ante los saudíes, ninguno de los tres lanzadores habituales estaba en el campo. Bueno, de hecho, Mbappé andaba en el hotel de Palm Beach. El francés también es duda para el partido del domingo frente a los mexicanos, un encuentro que también se jugará a las 15.00 horas, un horario que no gusta ni al entrenador ni a los jugadores: «Es evidente que no es el mejor horario ni las mejores condiciones, pero sabemos que no es una decisión deportiva», dice Xabi. «Tenemos que estar preparados para el domingo, ya sabemos lo que es jugar a las tres en un campo con mucho calor», comenta Courtois, esquivo a la excusa climatológica. «Es para todos», sentencia el belga.

