Athletic - Real Madrid en directo hoy: partido de la Liga Santander, jornada 18

Ancelotti tira de meritocracia, este es su once: Courtois; Nacho, Militao, Rudiger, Mendy; Camavinga, Ceballos, Valverde, Asensio; Vinicius y Bezema.

El Athletic sabe donde hacer daño al Madrid. Los delanteros locales aprietan mucho a Rudiger, que ha cometido bastantes errores a la hora de sacar la pelota jugada en los últimos encuentros. Ancelotti le dice al alemán que no se complique y que busque los balones largos.

Pide penalti Asensio. El mallorquín le había ganado la posición a Yuri y este parece empujarle en el hombro, pero fuera del área. El árbitro dice que no hay nada.

Muy cómodo el Madrid, con la confianza in crescendo. Los blancos han decidido echarle hielo a la caldera vasca y ahora son amos y señores del encuentro.

Amarilla para Yuri, que suelta varios golpes a Asensio en un balón dividido. No protesta el defensa vasco.

Reprimenda de Ancelotti a Vinicus. El técnico italiano le dice al brasileño que no proteste, que de eso ya se encarga él. El extremo acababa de recibir una fuerte entrada de Ander Herrera.

Sobre la derrota: «Nos ha faltado suerte, estábamos jugando bien. El Madrid no estaba cómodo, pero cuando más les dominas más te sentencian».

