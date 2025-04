Ancelotti no se cierra la puerta del Madrid

Juega el Real Madrid esta noche su partido número 55 de la temporada, y todavía le quedarán seis encuentros más de Liga, la final de Copa y, mínimo otros tres correspondientes a la primera fase del Mundial de Clubes, pero lo único seguro es que Ancelotti dirigirá al equipo hoy en el Bernabéu ante en Athletic Club (21.00 horas), el miércoles en el Coliseum y el sábado en La Cartuja. Lo que venga después nadie lo sabe. Ni siquiera Dios. Y, además, Ancelotti tampoco quiere enterarse: «No voy a hablar de mi futuro hasta que acabe la temporada».

El italiano afronta el último mes de competición en Liga y Copa marcando el territorio. El miércoles, tras caer ante el Arsenal, ya insistió en que no quería perder ni un solo segundo de su tiempo en hablar de su futuro y ayer, en Valdebebas, no se bajó de ese andamio. El italiano y el club se han citado para cuando acaben las dos competiciones domésticas, pero los acontecimientos se pueden precipitar si en el doble duelo contra el Barcelona, en la final de Copa el próximo sábado y en Liga el domingo 11 de mayo (jornada 35), sale escaldado como así ha pasado en los dos clásicos jugados ya esta temporada.

Conversaciones entre el entrenador y la planta noble del club que han supuesto un espaldarazo al trabajo del italiano. O, al menos, así lo ve Ancelotti, cuyo lenguaje gestual empieza a delatar cierta incomodidad a muchas de las preguntas de los medios de comunicación. Ya dijo hace dos años que los entrenadores no podían decir toda la verdad en las ruedas de prensa: «Decir que hay enfrentamiento entre el club y yo no es la realidad, es engañar a la gente. Todos estamos dolidos por salir de la competición más importante, pero son cosas que en el fútbol pueden pasar. No hay un enfrentamiento con el club porque estamos en el mismo barco. Quien habla de enfrentamiento no dice la verdad. Cuando me ha dado más cariño Florentino ha sido en estos días, incluso más que cuando he ganado».

Carletto no va a cambiar ni una sola coma del guion de su vida en los banquillos. Máximo respeto por los que mandan y gratitud absoluta hacia su vestuario. Ese va a ser su papel hasta que pase por el despacho de Florentino para saber qué será de su vida a partir de junio. La pésima eliminatoria contra el Arsenal y la temporada tan pobre a nivel de juego, y también de resultados, no es argumento suficiente para que Ancelotti se líe la manta a la cabeza y empiece a dispararse tiros en el pie. Así ha sido en los más de treinta años que lleva como entrenador y no piensa cambiar a estas alturas.

Veremos si sobre el césped le responden esos jugadores a los que tiene mucho que agradecer «por haberme hecho ganar dos Champions en cuatro temporadas». La primera ocasión la tienen esta noche contra el Athletic Club. Será un partido sin Mbappé, sancionado tras su expulsión del pasado domingo en Mendizorroza, aunque tampoco lo hubiera jugado por el esguince de tobillo que sufrió ante el Arsenal, y con la obligación de ganar para mantenerse a cuatro puntos del Barça y mantener encendida la llama de un posible título de Liga.

Para eso tiene que ganar un equipo que se acaba de meter en semifinales de la Europa League y que lo entrena magistralmente Valverde, que ayer salió en defensa del trabajo de Ancelotti: «El año pasado ganó la Champions y la Liga. Hace tres años también ganó Champions y Liga. Ha ganado la Copa, no sé cuántas Supercopas... Si a él le critican, imagínate a los demás».

El Athletic, actualmente cuarto, jugará en el Bernabéu con la seguridad de que habrá cinco equipos de la Liga en la Champions de la próxima temporada, algo que amplía su colchón de puntos hasta los nueve que le saca al Betis, sexto, una situación que unido al poco tiempo de descanso tras el partido ante el Rangers hará que haga rotaciones: «Entre tres y cuatro días de descanso, la diferencia es muy grande, es sustancial».