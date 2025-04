Ancelotti: «Decir que hay un enfrentamiento entre el club y yo es engañar a la gente»

La rueda de prensa número 109 de Ancelotti esta temporada no era una rueda de prensa cualquiera. Tras la triste eliminación de Champions del pasado miércoles, solo el milagro de ganar Liga y Copa haría que el italiano tuviera opciones de seguir en el banquillo del Real Madrid y, a lo mejor, ni aún así. Por eso evitó contestar a las preguntas a todas las preguntas relacionadas con su futuro: «Decir que hay enfrentamiento entre el club y yo no es la realidad, es engañar a la gente. Todos estamos dolidos por salir la competición más importante, pero son cosas que en el fútbol pueden pasar. No hay un enfrentamiento con el club porque estamos en el mismo barco. Quien habla de enfrentamiento no dice la verdad. Cuando me ha dado más cariño Florentino ha sido en estos días, incluso más que cuando he ganado», insistió Ancelotti.

A pesar de que seguramente Carlo ha pagado las carencias en materia de fichajes y la falta de compromiso de algunos de sus jugadores en un número importante de partidos, el italiano hizo una defensa a ultranza de las decisiones de la planificación deportiva y del trabajo de los futbolistas: «Se cuestiona a un club que ha ganado 27 títulos en 11 años, imagínate si me preocupa que me cuestionen a mí, no me preocupo para nada. Y solo tengo que agradecer a todos estos jugadores por haberme hecho ganar dos Champions en cuatro años».

Carletto habla de vestuario unido y con buena relación y espera que su equipo recupere la solidez de cara a estos últimos partidos en los que se juegan Liga y Copa. Lo hará sin pensar en su futuro, y eso incluye el Mundial de Clubes. Para Ancelotti la temporada termina tras ese torneo, no antes, y por eso no piensa hablar de su puesto de trabajo hasta entonces: «No quiero hablar de mi futuro con el club hasta entonces», repitió una y otra vez.