Real Madrid Vinicius ni se cambia ni se vende Un emisario del PSG ofreció al Real Madrid el intercambio Neymar - Vinicius más dinero El club blanco rechazó la oferta, pues valoró el prometedor futuro del joven brasileño

El París Saint Germain vive una situación dura, cruda. Es el problema de ser un equipo «de Estado», financiado por un país rico del petróleo, que no se preocupaba por las cuentas de la empresa y ponía el dinero en busca de un objetivo, ganar la Champions, sin mirar en gastos. El Fair Play financiero de la UEFA, por fin, ha comenzado a pararle un pie, que no los dos. Y los resultados han colocado al club ante la realidad del fútbol. El dinero solo no da Copas de Europa. El PSG se ha puesto a trabajar en serio, no quiere tirar más dólares, y ahora comprueba que un futbolista por el que pagó 222 millones hace dos años ha perdido mucha parte de ese valor. Quiere traspasarlo y es difícil, pues su sueldo, 60 millones brutos, 36 netos, es inasumible. Y su precio también. Tantea al Barcelona y al Real Madrid a ver quién paga. Y la operación es complicada.

El club madrileño se mantiene ojo avizor ante las negociaciones entre el PSG y el Barcelona. Nunca se ha entrometido en la operación Neymar que vivimos actualmente. Nunca ha hecho una oferta. Nunca ha telefoneado a Nasser Al Khelaifi para intentar el traspaso este verano. La cuenta se hace al revés. Son el PSG, los intermediarios contratados y el padre del brasileño, que es el apoderado y el gestor de su carrera, quienes se han dirigido al Madrid de diversas formas y por diferentes conductos para ofrecer el fichaje del futbolista. La propuesta más directa la ha realizado un emisario del París Saint Germain, que ofreció el intercambio entre Neymar y Vinicius más el pago de un dinero de traspaso, una cifra cercana a los noventa millones, según fuentes del PSG.

El Real Madrid rechazó la proposición con un argumento principal: Vinicius no se toca, Vinicius no se vende, Vinicius es hoy intransferible. No había más que hablar.

Con independencia de la exagerada petición del equipo parisino, un jugador como Vinicius más noventa millones, cantidad que podría rebajarse ostensiblemente en una negociación abierta, la casa blanca desestimó la propuesta porque considera que Vinicius es un futbolista que tiene 19 años y un futuro a largo plazo. Es un profesional cotizado con mucho más recorrido que Neymar, que tiene 27. Y el valor del joven delantero puede superar el de «Ney» en un plazo muy corto.

Las llamadas a la puerta del Real Madrid se han sucedido a lo largo de este verano, cuando el París Saint Germain ha sufrido en sus propias carnes, como un bumerán, el error de romper el mercado mundial con aquel fichaje por 222 millones de euros .Solo hay dos equipos «de Estado» que pueden abonar esos precios duplicados, el propio PSG y el Manchester City, y cuando quieres vender no hay compradores. Ahora se han dado cuenta del fallo cometido. Antes de la oferta de intercambio por Vinicius, varios intermediarios ofrecieron al jugador en varias ocasiones, sin dirigirse directamente al presidente del Real Madrid.

«Papá Neymar» también ha movido los hilos para vender a su hijo y ha contactado con varios profesionales de la entidad del Bernabéu con el fin de palpar esa opción y calibrar si podía ejecutarse. El clan Neymar juega a todas las bandas en esta partida de billar, Real Madrid, Barcelona y cualquier otro club postor, porque el reto del brasileño es marcharse de la aburrida Liga francesa para competir en un campeonato interesante y mediático.

La Juventus da a Dybala

En esta lucha de los intermediarios internacionales por colocar un producto tan caro que ha sufrido dos lesiones que pueden ser crónicas, la tercera banda que han tocado ha sido la Juventus. La operación podría llevarse a puerto con un intercambio entre Dybala y Neymar más dinero. El argentino quiere marcharse del equipo «bianconero» y el París Saint Germain es una buena posibilidad.

Quedan doce días de mercado para que el barco sin timón de Neymar encuentre puerto de destino. El Real Madrid ha sido requerido con urgencia para que abra su pantalán. No ha entrado a negociar, porque le solicitaron a un intocable, Vinicius. Si las urgencias de Neymar y el PSG llegan al 30 de septiembre, cualquier propuesta de última hora puede revolucionarlo todo.