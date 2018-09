Real Madrid Los socios votan «sí» a la gran reforma del Bernabéu Florentino Pérez: «Puse 149 millones en el año 2.000 para tapar la enorme deuda del club; los violentos pintaron la tumba de mi mujer»

Tras aprobar las cuentas, Florentino Pérez abordó el punto culminante de la Asamblea anual del Real Madrid: la reforma del estadio. El presidente expuso las claves del proyecto: «La inversión de la remodelación costará unos 520 millones, con una cubierta del estadio que aumentará en doce metros la altura del Bernabéu. El coste asciende a 520 millones porque los precios ha subido y la complejidad de la obra es mayor. IPIC rechazó hacer el proyecto, tras tener firmado un contrato, y hemos acudido a la Corte de París para que ese tribunal de arbitraje decida. Hemos solicitado una indemnización. El crédito que solicitaremos para contar con esos 520 millones se extenderá durante 25 años y tenemos la opción de extenderlo a 30 o 35 años. El pago del crédito supondrá un menos del cuatro por ciento de nuestros 750 millones de ingresos habituales, unos 25 millones anuales, con unos intereses fijos y muy buenos, del 2,5 por ciento. Es una oportunidad histórica para pedir esta financiación». Eran números que ABC anticipó hace dos dias.

«Tendremos el mejor estadio del mundo y queremos que a finales del siglo XXI se diga también que somos el mejor equipo del mundo»

El presidente profundizó en los puntos fuertes de la remodelación: «Los espectadores podrán disfrutar de mayor comodidad y mejores servicios. Será un estadio con imágenes exteriores, habrá mejores salidas de evacuación y de accesos, con escaleras mecánicas. Se crean 890 nuevas plazas para personas discapacitadas. Habrá 23.000 metros de uso comercial en el interior del estadio. Habrá zonas de entretenimiento y ocio. Se agrandará el museo y habrá un museo interactivo. El nuevo Tour panorámico permitirá ver el estadio y su entorno desde las nuevas alturas del estadio. Habrá dos tiendas con productos del Real Madrid».

El responsable de la empresa explicó que hay que ver el bosque, no el árbol, y pensar a treinta años vista: «La tecnología será fundamental en este proyecto. Desde le teléfono móvil se podrán recibir todas las noticias diarias del club. En este estadio se ha forjado la leyenda del mito del Real Madrid. En diciembre se cumplirán 71 millones de su construcción y no fue fácil. Santiago Bernabéu nos marcó el camino. El Real Madrid, decía, será el mejor y tendrá a las grandes estrellas. Nosotros continuamos ese camino y queremos crear este nuevo estadio y que el mundo diga, a finales del siglo XXI, que somos el mejor equipo del mundo».

El proyecto de reforma del Bernabéu se aprobó con 1.017 votos a favor, 23 abstenciones y en 57 encontra

Una veintena de socios intervinieron para analizar la reforma del Bernabéu. Algunos pidieron mayor información. Otros solicitaron que las cuotas de los socios no aumenten en el futuro. Dos compromisarios dijeron que el coste de 520 millones es demasiado. Un socios destacó que «el Real Madrid compite con equipos-estado que falsifican cuentas, con contratos ficticios, y el Real Madrid tiene capacidad de endeudarse en esta magnitud porque tiene ingresos de 751 millones y podrá revertir esa inversión crediticia con unas ganancias de negocio de 150 millones anuales».

Fernando Chávarri, socio 114, provocó los aplausos de los socios que intervinieron: «Tengo 88 años y llevo casi toda mi vida de socio. Este gestión del club es magnifica desde hace 18 años y pido que digamos que sí al proyecto de reforma del Bernabéu».

El proyecto se aprobó por 1.017 votos a favor, 57 en contra y 23 abstenciones. Hubo aplausos al observar la mayoría absoluta en las papeletas blanca levantadas para dar el «sí».

El presidente abordó las respuestas a los socios intervinientes: «Solo seis socios se han dirigido al club para preguntar por el proyecto, pero el antimadridismo dice que hay una oposición social».

«Los violentos me han pintado mi casa y la tumba de mi mujer, pero yo les he tendido la mano; estoy persiguiendo a quienes revenden los abonos a organizaciones internacionales»

Florentino Pérez atacó con dureza: «A esas personas que dicen que yo pague la reforma del Bernabéu, les digo que en el año 2.000, cuando yo llegué, avalé 149 millones de euros para tapar la enorme deuda que teníamos, pues los ingresos era menores. Y no dije nada. Escuché que yo me iba a quedar con el Real Madrid, que yo era un loco. Pagué 75 millones de pesetas por Zidane en el año 2001 y con esos grandes jugadores salimos de la ruina». Habló de los violentos: «Me han pintado mi casa y hasta la tumba de mi mujer, pero yo les he tendido la mano. Antes sacaban navajas y que no revendan los abonos a organizaciones internacionales».

Mencionó los costes de otros campos: «Los estadios del Chelsea, el Tottenham y el Manchester United han costado más de mil millones. Hoy tenemos la oportunidad de pedir un crédito barato, fijo y a largo plazo y hay que aprovecharlo, porque esto puede cambiar. Y si en el futuro llega un gran patrocinador, pues con la reforma nos pagará mucho más dinero».

El dirigente destacó el excelente momento que atraviesa el club: «Los madridistas nos sentimos felices y orgullosos. Estamos viviendo un ciclo de éxito en lo deportivo, en lo económico y en lo social que es histórico. Somos campeones de Europa en fútbol y baloncesto en la misma temporada por primera vez en la historia del deporte. Somos el club que tiene más Copas de Europa de fútbol y de baloncesto. Aquí está la decimotercera Copa de Europa de fútbol y la décima Copa de Europa de baloncesto. Disfrutamos de una estabilidad institucional excepcional gracias al madridismo y de una independencia económica que nos permite ser dueños de nuestro destino. La decimotercera Copa de Europa de fútbol ha vuelto a consolidar un proyecto deportivo que pusimos en marcha en el año 2000, fiel a la estrategia marcada por nuestro presidente Santiago Bernabéu. Con jugadores que ya han entrado en la leyenda del Real Madrid y del fútbol mundial se ha conquistado la tercera Champions League consecutiva y la cuarta en cinco temporadas. Otra vez el Real Madrid ha vuelto a ser el único equipo en conseguirlo y, por primera vez, nuestro equipo logró la Champions, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España en una misma temporada».

Señaló el dato fundamental del nuevo proyecto del estadio: «“Un proyecto deportivo que está vinculado a lo que hemos llamado siempre la ecuación Bernabéu. Es la ecuación económica y deportiva clave de nuestro éxito. Los mejores jugadores del mundo y los mejores jugadores de España poniendo énfasis en los jóvenes y, por supuesto, cuidando nuestra cantera como base de nuestra identidad».

Ensalzó a la plantilla de fútbol, a un día de los premios The Best: «Tenemos una plantilla espectacular, con 11 jugadores nominados al Once Mundial FIFA, que se conocerá mañana en Londres: Navas, Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Kroos, Casemiro, Isco y Benzema. Entre ellos Modric, Balón de Oro del Mundial de Rusia y que hace unas semanas fue elegido por la UEFA como Mejor Jugador en Europa, está nominado al Premio The Best de la FIFA como mejor jugador del mundo. Una plantilla diseñada para volver a levantar títulos y dirigida por Julen Lopetegui. Nuestro entrenador llega al Real Madrid tras haber sido seleccionador de España y sin haber perdido un solo partido en los dos años que estuvo al frente de la selección española. Disfrutamos de un equipo que está marcando una época que será recordada eternamente. La cantera es fundamental para entender nuestras señas de identidad. Y cada año demuestra que es la mejor cantera del fútbol mundial. Y no solo por los 10 jugadores que aporta al primer equipo del Real Madrid sino por su contribución a la Liga española, a otras grandes Ligas y a otros grandes clubes».

Recordó la otra gran obra de este siglo, la Ciudad Real Madrid: «El 30 de septiembre se cumplen 13 años de la inauguración de la Ciudad Real Madrid. Los madridistas nos sentimos orgullosos de tener un centro de formación de fútbol y de valores, con profesionales y técnicos de la casa que transmiten lo que significan este escudo y esta camiseta».

Alabó la gestión del baloncesto: «Estamos también orgullosos de nuestra sección de Baloncesto. Aquí está la décima Copa de Europa. También la Liga número 34. Y por supuesto la Supercopa lograda anoche. Este equipo de leyenda, con nuestro entrenador Pablo Laso, sigue dando enormes alegrías al madridismo y sigue protagonizando uno de los ciclos más extraordinarios de nuestra historia. La décima Copa de Europa conquistada en Belgrado vuelve a subrayar la hegemonía de este equipo, con nuestro capitán Felipe Reyes al frente, símbolo de este grupo y el jugador con más partidos disputados en la historia de la ACB: 761».

Concretó la fortaleza económica de la empresa: «Somos el club que tiene más ingresos de cualquier institución deportiva del mundo. Y esto nos permite competir por nuestro liderazgo en un escenario internacional cada vez más difícil y más exigente. Todos los años batimos nuestro propio récord de ingresos. Durante la temporada pasada, la 17-18, nuestros ingresos de explotación ascendieron a 751 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,3% respecto al ejercicio anterior. Durante el período 2000-2018 los ingresos han crecido a un ritmo medio anual del 11 por ciento Hemos alcanzado una fortaleza económica con cifras récords en nuestros 116 años de historia. El marketing del Real Madrid es la actividad que nos proporciona más ingresos en el club y sigue marcando récords. Los ingresos por nuestra actividad comercial han alcanzado la pasada temporada los 336 millones de euros. Esto supone un crecimiento de un 16 por ciento con respecto a la anterior temporada».

Se refirió a los socios madridistas: «Hablamos ahora de los socios del Real Madrid, los dueños de nuestro destino. Somos actualmente 93.606 socios y desde el club queremos seguir alimentando los vínculos entre nosotros y el sentido de pertenencia al Real Madrid. Para un mayor servicio y con el objetivo de facilitar el contacto con los socios, se mantiene abierta la oficina de atención al socio ubicada en el estadio Santiago Bernabéu, además de la nueva que se ha abierto en el nuevo edificio de oficinas construido en la Ciudad Real Madrid”.

Y el máximo responsable de la casa subrayó el trabajo social de la Fundación Real Madrid: «No hay mayor compromiso que el que tenemos en este club por la solidaridad al lado de los más débiles, especialmente los niños y niñas que sufren en todas partes. La Fundación Real Madrid es la mayor entidad sin ánimo de lucro de educación en valores a través del deporte en todo el mundo. Durante todos estos años de historia de nuestra Fundación hemos cambiado la vida de cerca de 900.000 niños y niñas. Y todo lo que hacemos nos sigue pareciendo poco. Actualmente ya estamos en 80 países con más de 900 proyectos».