Real Madrid La seis causas de la crisis del Real Madrid Las lesiones, la baja forma de medio equipo, el estatus de titularidad de los triunfadores, los cambios tardíos, la duda perenne de los dos porteros

Tomás González-Martín

@tgm46 Actualizado: 07/10/2018 23:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La crisis del Real Madrid no es únicamente cuestión del entrenador. El equipo no está bien. Las dos partes son culpables. estas son las seis causas, con culpas repartidas y compartidas, de la crisis del Real Madrid

Fútbol sin continuidad por las sucesivas lesiones

Lopetegui se quedó sin Isco y Marcelo, sus grandes creadores, de golpe, por culpa de enfermedades y lesiones, y el Real Madrid sufrió inmediatamente unas consecuencias que empezaron a sentirse en Sevilla (3-0), donde el recuerdo de Isco era constante, para convertirse en plaga en Moscú y Vitoria, donde tampoco estuvieron Marcelo y Carvajal, con el remate de las lesiones que Bale y Benzema sufrieron en Mendizorroza. La epidemia de bajas se ha concentrado en los cuatro encuentros de la crisis, frente al Sevilla, el Atlético, el CSKA de Moscú y el Alavés. El entrenador reconoce que Isco y Marcelo son fundamentales para crear jugadas geniales cuando los rivales se atornillan en su área. El criticado Marcelo deja muchos huecos en defensa para generar unas acciones ofensivas que nadie repite. Sin ellos, el Real Madrid se quedó sin recursos para marcar la diferencia y el resultado ha sido tres derrotas, un empate y 409 minutos sin anotar un gol.

Crisis de Bale, Asensio, Kroos, Karim y Casemiro

Se han reunido todos los factores negativos para acreditar esta crisis del Real Madrid. A las lesiones de Isco, Marcelo y Carvajal se añadieron la falta de forma de Benzema, Bale, Kroos, Casemiro y Asensio. En numerosas ocasiones de este periplo de cinco años con cuatro Champions el equipo superó el bajo nivel de un trío de jugadores con el buen rendimiento de ocho. Pero la concordancia de tantos futbolistas en un bajo estado físico, unida a las ausencias tan importantes, ha llevado al conjunto blanco a esta situación. Son ocho hombres habitualmente titulares los que no están (Isco, Carvajal, Marcelo) o se les esperaba y tampoco aparecen (los otros cinco mencionados). Demasiado para ganar a rivales encerrados con diez hombres en su área. Ramos mantiene el tipo y Modric ha jugado el sesenta por ciento de la temporada. Lopetegui desearía tiempo para dirigir una minipretemporada, pero las selecciones se lo impiden.

Un fútbol lento, previsible, sin chispa ni velocidad

Los futbolistas del Real Madrid admiten que tienen mucha culpa en esta crisis. Con independencia de los posibles errores de Lopetegui, que los tiene, los capitanes reconocen que no están rindiendo a su nivel. Hay jugadores sin chispa, sin velocidad, y el fútbol del Madrid se hace previsible, lento, sin capacidad de sorpresa. Los dominios infructuosos del conjunto blanco ante el CSKA de Moscú y el Alavés recordaron demasiado, por su similaridad, al control territorial apabullante que España hizo sobre Rusia en el Mundial, sin encontrar acierto ante el gol. La carencia de rapidez en el juego madridista frena todas sus ideas. El bombardeo aéreo ha sido el recurso de la impotencia. Pero ya no juega Santillana. Ante el Atlético, el CSKA y el Alavés dio la imagen de poder dominar tres días a cada rival sin llegar a marcar un solo gol.

Alineaciones clásicas de mantenimiento de estatus

El mayor error de Lopetegui ha sido mantener el once que ganó las últimas Champions en una concesión de estatus que el rendimiento de esos hombres no justificaba. Kroos no está bien y el técnico le ha sacado siempre. En Moscú y en Vitoria mereció ser sustituido. Benzema debió ser cambiado en más partidos y la participación de Mariano ha llegado cuando los problemas se hicieron evidentes. Casemiro tampoco ha estado fino y el entrenador debió dar sitio a Llorente o cambiar el esquema para jugar con suplentes que están más frescos que los titulares consagrados. Han conservado el estatus hasta en el banquillo. Lucas ha entrado antes que Vinicius hasta el partido de Vitoria. El brasileño tenía que haber jugado mucho antes, y no en Segunda B, para estar adaptado ya a la Primera división.

Retraso en los cambios, descansos equivocados

Otro error que señala a Lopetegui es la tardanza en las sustituciones. Mariano, Lucas, Vinicius, los delanteros que calientan banquillo, debieron jugar mucho antes cuando las cosas marcharon mal y su entrada fue tardía. El Madrid requería una búsqueda de otras fórmulas tácticas frente al Athletic, el Español, el Sevilla, el Atlético, el CSKA y el Alavés. Sin embargo, en todos estos encuentros se mantuvo como un conjunto de un fútbol conocido. La situación crítica en Vitoria adelantó por fin esas variaciones y el técnico reconoció que fueron las lesiones de Bale y Benzema las que provocaron esos relevos. No era decisión táctica. No hay ideas para revolucionar el estado de las cosas. El descanso otorgado a Ramos en Moscú también fue un fallo de percepción. En Champions solo se descansa si el equipo se encuentra clasificado.

La rotación en la portería descentra a dos figuras

La apuesta de Lopetegui por la rotación constante en la portería era un ensayo interesante, pero los hechos han demostrado que la política no funciona cuando los dos rivales son grandes guardametas consagrados. Ninguno de los dos cancerberos lleva bien esta incógnita de no saber si juegan hasta unas horas antes de cada partido. Es mejor que Courtois obtenga la Liga y que Navas reciba la Champions y la Copa, como hizo Ancelotti con Diego Lopez y Casillas, pero esta duda constante de los guardametas hasta el día del encuentro les debilita. Courtois cometió en Vitoria un fallo extraño en él. Keylor juega cada partido como si fuera una final por su futuro. En el club no están a gusto con esta política, porque saben que no rinde. Benzema e Higuaín ya vivieron este duelo continuo y al final no salió bien.