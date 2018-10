Real Madrid Ramos: «Sería una locura cambiar de entrenador» El capitán apoya a Lopetegui: «Es muy pronto para pensar en cambiar de técnico, hay que tener calma, volveremos a ser los de antes»

Tomás González-Martín

Dio la cara muy entero. Se presentó con sinceridad, con franqueza, directo. No tenía nada que guardarse. Todo el mundo ha visto el dominio sin fruto de sus futbolistas, una película que se repitió frente al Atlético y el CSKA de Moscú. Julen Lopetegui fue claro en su exposición a las críticas y a la dura realidad que vive actualmente el Real Madrid: «Yo doy la cara y soy el máximo responsable. Pienso que la derrota es excesiva, no hemos merecido perder y es la mala racha ante el gol la clave de esta situación».

Lopetegui: «Soy el máximo responsable, estamos en un mal momento y vamos a trabajar para volver a ser el equipo de antes, el que ganó a la Roma»

El entrenador, que entregó el mando del equipo a un Modric que no encontró muchos desmarques en ataque, analizó las causas de estos cuatro partidos consecutivos sin vencer, tres en Liga y uno en Champions: «Se han sumado muchas cosas. Es importante la mala suerte que hemos tenido con las bajas (Isco, operado de apendicitis) y lesiones (Marcelo, Carvajal). Ahora, Bale y Benzema también se han lesionado. Después, no hemos conseguido el gol y eso ha provocado que al equipo le haya pesado esta situación. Tenemos que mejorar muchas cosas para volver a ser el equipo de principios de temporada, el que ganó a la Roma. Ahora contamos con dos semanas para volver a esa senda y no tengo duda de que así será».

El técnico guipuzcoano reflexionó sobre el estado del Real Madrid: «En el peor de los casos estaremos a tres puntos del líder (si el Barcelona gana en Mestalla). Hay que tener perspectiva, la temporada transcurre en octubre y vamos a ser de nuevo el equipo que fuimos antes».

Ramos: «Es muy pronto para pensar en cambiar de entrenador, se equivoca quien dé por muerto al Real Madrid»

El preparador precisó que cambió de delantera porque Bale y Benzema se lesionaron. El francés tiene problemas de isquiotibiales. El galés acusó cansancio y problemas en su aductor dañado, pero no se queda en Madrid para ser tratado. Vuela a Gales para jugar contra España dentro de cuatro días. Veremos qué sucede con el británico, pues su rápida reaparición, estas nuevas molestias y el viaje para concentrase con su selección no gustan nada en el club.

Cambio de entrenador

El capitán, Ramos, fue rotundo al abordar el quid de la cuestión, la continuidad del técnico: «Nos faltó el gol. Hemos creado muchas ocasiones y no entró. Hay que tener calma, queda muchísimo». Fue directo ante el futuro de Lopetegui. «Todo lo que sea hacer cambios tan importantes depende de otras personas, que son quienes toman ese tipo de decisiones, pero como plantel digo que nunca es bueno que haya un cambio de entrenador». El sevillano atacó el asunto con valentía: «El Real Madrid está luchando por los puestos de arriba y sería una locura echarle ahora, hacer un cambio de entrenador. Hay que estar más calmados. Volveremos a ser los de siempre. Nunca hay que dar por muerto al Real Madrid. Ojalá cambiemos esta mala racha de resultados cuanto antes. Es muy pronto para hablar de cambio de entrenador». Y pronosticó: «A veces salen bien los cambios de entrenador y a veces salen mal».

Su mensaje también atajó el recuerdo constante de Ronaldo cuando el Real Madrid falla: «El fútbol son resultados y con Cristiano también sufrimos crisis de resultados, ahora que tanto se habla de él. El gol llegará. Hemos tenido buenas fases en el partido y no hemos conseguido ganar. Hay que valorar el fútbol que ha hecho el equipo. Seremos pronto los de siempre ».

El central aseguró que hay «mea culpa» en el vestuario: «Sí, sí, hay autocrítica. El futbolista honesto vive con la autocrítica, somos los primeros que podemos dar nuestra mejor versión. Es un problema de todos, por eso es importante que la labor de equipo sea no señalar a nadie. Somos todos conscientes de la realidad y somos los que tenemos que cambiar».

En una reflexión extensa, el primer capitán de la plantilla expuso que tampoco falta «mala leche», como se le cuestionó: «No falta nada. Sabemos las cosas que hacemos bien, las cosas que hacemos mal y lo que debemos mejorar. Los resultados dan para hablar y cuando se pierde dan para hablar más. El equipo tiene alma, espíritu, ganas, ambición por seguir ganando. Es el ADN nuestro. Como capitán lo percibo. Siempre es buena la autocrítica. Estamos en el camino bueno a pesar de los resultados».

Dar un paso adelante

No juzgó si el plantel es o no amplio: «La plantilla es la que es. A día de hoy somos los que somos, no se puede reforzar con más jugadores y tenemos que tirar del carro los presentes. Las lesiones son muy negativas para el grupo porque al final son jugadores clave». Habló del ambiente tras la derrota: «Siempre que las cosas no salen la gente está mal. Hay gente que pueda pensar que nos da igual, pero todo lo contrario. Cuando el equipo gana, más se disfruta de este deporte. Somos los primeros que queremos dar alegrías. Hoy no fue así, pero dar al Real Madrid por muerto es un error porque al final muchos acaban más callados».

Varane aportó una inyección de responsabilidad en la situación actual del Real Madrid: «Nos falta carácter, los jugadores más veteranos tenemos que imponer ese carácter. Es un momento complicado, nos llegan dos veces y nos hacen un gol, hemos sufrido mala suerte. No tenemos la efectividad en el remate de antes y hay que dar un paso adelante».