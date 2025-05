Rodrygo, la otra renovación en liza

Son tres veinteañeros que se han asentado en el once de Ancelotti. El futuro del Real Madrid viene de Brasil. Vinicius, Rodrygo y Militao han tomado el testigo de Casemiro y Marcelo . El club español pagó 45 millones por cada uno de los delanteros y 50 por el defensa. Ya nadie discute los costes de aquellos traspasos. El porvenir de Vini Jr. ha dejado en segundo plano otro acuerdo que también es muy importante en la casa blanca, el de Rodrygo. Las r enovaciones de los dos puntas son prioritarias para la entidad y se planifican esas ampliaciones en temporadas y en salarios.

Formado en el Santos, el equipo que Pelé hizo grande , desde sus categorías inferiores, Rodrygo Goes llegó al Real Madrid hace dos años, nada más cumplir los 18, y firmó un convenio hasta 2025 que será sustituido por uno nuevo dentro de unos meses. Será un acuerdo por seis campañas, con un aumento de sus emolumentos. Su ficha actual supera los tres millones y su futuro salario se acercará a los seis, con bonus por rendimiento.

La cláusula de rescisión del brasileño en la actualidad es de 750 millones euros y en el nuevo contrato ascenderá a los 1.000 millones, cifra que compartirá con Benzema, Bale y su compatriota Vinicius .

Para la dirección deportiva la delantera del Real Madrid la forman «Rodrygo, Benzema y Vinicius», un refrendo de tres fichajes acertados en plena juventud. Los tres formaron la línea ofensiva ante el Sheriff en la Champions, competición que marca la verdadera titularidad de un equipo.

Inteligente, observador, analítico, trabajador, concentrado , sin más mundo por delante que el fútbol, el muchacho nacido en Osasco rompe el molde del clásico jugador brasileño. Parece un jugador europeo con otra nacionalidad. Se ha ganado el protagonismo en el once con Ancelotti y es considerado por el club un gran futbolista de futuro gracias al trabajo en su mejoría física y una madurez adquirida rápidamente . A los veinte años aporta regate, eficacia y rapidez al ataque. En la entidad se considera que Rodrygo y Vinicius son dos futbolistas fundamentales y el objetivo es que hagan toda su carrera en el Real Madrid.

Una lesión cortó la trayectoria de Rodrygo esta temporada. Recuperó su sitio en el once en cuanto obtuvo de nuevo el ritmo de competición. Marco Asensio es su relevo habitual en unas rotaciones que con siete partidos en 24 días , el primero ante el Sevilla, se harán más necesarias que nunca para el entrenador italiano.

«Pelé me dijo que no le tenga miedo a nada», señala Rodrygo , que buscó el consejo del ídolo nacional de todo Brasil y del Santos en particular. Y lo aplica. Cuando coge el balón arriesga, intenta regatear al rival y va directo a puerta. Sus paredes son precisas a mucha velocidad. A Benzema le encanta esa calidad técnica del chaval a mil revoluciones.