El Real Madrid le para los pies a Keylor y al PSG

Rubén Cañizares Madrid Actualizado: 11/06/2019 11:15h

La semana pasada adelantábamos en ABC que el PSG y Keylor Navas habían llegado a un acuerdo por el cual el portero costarricense vestiría los colores del club francés durante las próxima tres temporada a cambio de 7 millones de euros netos, pero que eso no significaba que el costarricense fuera a salir del Real Madrid. Y así será si no cambia la actitud de ambos.

El PSG contactó con el club blanco a finales de la pasada semana pasada para transmitirle su interés en Keylor, una llamada que no sentó muy bien en el Real Madrid ya que la entidad gala le hizo saber que no tenía intención ninguna de pagar dinero por el traspaso, pero que a cambio le ahorraría los 20 millones de euros, 10 por temporada, que le supone de salario bruto al Real Madrid la presencia en la plantilla de Keylor Navas.

La respuesta de la entidad merengue fue la contada por este periódico el pasado miércoles. Ni Keylor ni ningún jugador del primer equipo va a ser regalado por el Real Madrid. La necesidad que tiene el club blanco de hacer caja no es motivo para que le haya puesto el cartel de rebajas a los futbolistas que no cuenta con ellos de cara a la próxima temporada, y mucho menos si se trata del portero titular de las tres Champions consecutivas. Antero Henrique, director deportivo del PSG, recibió un claro mensaje del Real Madrid. Si el PSG quiere fichar a Keylor Navas, su precio nunca será inferior a los 20 millones de euros. De lo contrario, el portero no saldrá de la capital de España.

El mensaje también lo ha recibido el portero, al que el Madrid le ha hecho saber que no traiga ofertas en las cuales el precio de su traspaso sea inexistente, y menos aún si se trata del club más rico de Europa, como es el caso del PSG.

Marcado el territorio por el Real Madrid, la pelota está ahora en el tejado del club francés. El PSG tiene la necesidad de contratar un portero de primer nivel, tras la marcha de Buffon, y ha creído que podía encontrarlo gratis en el club blanco, una vez que Zidane le comunicó a Navas que no sería su portero titular la próxima temporada. Craso error. La prioridad del Madrid es asentar a Courtois como su portero para los próximos años, pero eso no quiere decir que vaya a facilitarle la salida a Keylor. De hecho, en la planta noble del club no les importaría que siguiera en el Madrid, asegurándose de este modo un segundo portero de categoría por si sucediera algún percance con Thibaut.

También entienden en el Madrid que Navas considere que tiene nivel y edad para ser titular en algún equipo grande de Europa, pero las reglas de juego han quedado claras para Keylor. O trae una oferta a las oficinas o no tendrá ninguna validez el acuerdo individual al que el portero llegue con el club en cuestión interesado en él, como es el caso del PSG. Y el Madrid lo tiene claro. Si el PSG quiere un guardameta gratis, que vaya a por De Gea o Donnarumma, a ver si United o Milán están dispuestos a vendérselos a ceros euros.