Real Madrid Acuerdo entre el PSG y Keylor Tres años de contrato, siete millones anuales y titularidad segura. El Madrid exige traspaso y el PSG lo quiere gratis

Seguir Rubén Cañizares @Ruben_Canizares Madrid Actualizado: 07/06/2019 02:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Madrid no dejará salir gratis a Keylor al PSG

Han sido unas semanas muy complicadas para Keylor Navas, desde que Zidane le anunciase a primeros de mayo que no contaba con él para la próxima temporada. El portero costarricense se llevó una de las grandes decepciones de su carrera, pero prefirió guardar silencio, no hacer público su desengaño con el técnico francés y despedirse del Santiago Bernabéu por la puerta grande, como hizo en el partido ante el Betis. Un encuentro en el que ya tenía sobre la mesa una suculenta oferta del PSG, que se ha rematado esta semana tras el anuncio oficial de la marcha de Buffon.

El PSG y Navas han acordado un contrato de tres temporadas, hasta junio de 2022, cuando Keylor tenga 35 años, por el que cobrará siete millones de euros limpios por curso. Esto es una notable mejora salarial para Keylor, que como ha venido contando este periódico, solo concebía salir del Madrid si lo hacía a un equipo que le mejorara notablemente su ficha con los blancos -cinco millones anuales-, le ofreciera un contrato de tres o cuatro años -con el Madrid tiene firmado hasta 2021-, y le prometiera el puesto de titular, algo que con la marcha de Buffon no tiene discusión. Y eso es lo que Antero Henrique, el director deportivo del PSG, le ha asegurado a Keylor Navas en los distintos encuentros que han mantenido en esta última semanas.

Esta negociaciones se han llevado con máximo sigilo entre el entidad francesa y futbolista, sabedores ambos que Keylor Navas es un portero que tiene contrato en vigor y que, a pesar de no contar para el Real Madrid, está en conversaciones con PSG, rival directo del club blanco en la Champions y con el que se mantiene una relación de respeto absoluta.

Así ha quedamos demostrado en estos últimos tiempos, sobre todo desde que se vincula con asiduidad el nombre de Mbappé y de Neymar con el Real Madrid, hecho que siempre provoca una reacción inmediata por parte de la entidad merengue negando cualquier deseo de fichar a brasileño o francés, incluso si es necesario redactando un comunicado oficial para cortar de raíz cualquier opción de que el rumor vaya a más: «Ante las constantes informaciones que vinculan al jugador del PSG Neymar Jr. con nuestro club, el Real Madrid quiere aclarar que no tiene previsto realizar ninguna oferta por el jugador. La relación entre los dos clubes es extraordinaria, de forma que, si en algún momento el Real Madrid se planteara contratar a un jugador del PSG, lo primero que haría sería dirigirse a su club», publicó el club blanco el verano pasado.

Ahora, la tortilla se ha dado la vuelta y es el PSG el que está negociando con un jugador del Real Madrid, situación que se está siguiendo de cerca desde las oficinas de Valdebebas ante los equivocados intereses del PSG: «Keylor Navas no se va a ir gratis a París», dicen con rotundidad en el club blanco. Como desveló ayer en su edición digital ABC, el Real Madrid no piensa regalar a Navas al PSG. Entienden en la entidad blanca que el club francés tiene dinero para pagar un traspaso y no piensan reforzar a un rival directo de Champions a cambio de cero euros o de una cantidad simbólica como desliza la entidad gala-

No se irá gratis

El Real Madrid piensa exigirle al PSG una cantidad que ronde los 20-25 millones de euros, un precio asumible y que está en consonancia con el mercado actual. Navas es el portero campeón de las tres últimas Champions del Real Madrid y a pesar de sus 32 años mantiene nivel de élite, motivos más que suficientes para no regalarlo al PSG. De hecho, la dirección deportiva ya avisó a Navas que su salida del club jamás sería gratis si acaba recalando en el United, el City, el Bayern, el Barcelona o el PSG.

Es ahora la entidad gala la que tiene que tomar la iniciativa y presentar una oferta al club blanco que satisfaga las pretensiones del Madrid. Su necesidad por contratar un guardameta de nivel le deja en una posición de desventaja en esta negociación que, si sigue su curso normal, acabará con Navas en el PSG y unos 20 millones en las arcas del Madrid.