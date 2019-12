Real Madrid El Real Madrid paga su bisoñez en ataque «No falta gol, es el precio de la juventud del equipo». El club piensa que la carencia de experiencia pasa factura. Rodrygo, Vinicius y Jovic asumen mucha carga. Hazard y Bale, lastrados por las lesiones, no han aportado su cuota de goles

El Real Madrid no fichará a nadie en el mercado de invierno, salvo que una lesión obligue a una contratación de urgencia como la de Diego López hace cinco años. Zidane no solicita un ariete porque los tiene en la plantilla, el dilema es que no le caben en su esquema. ¿Para que va a contratar un rematador si Jovic lo es y tiene pocos minutos? ¿Para que va a traerse un delantero si Brahim y Mariano lo son y tampoco juegan lo que desearían? El entrenador tiene puntas, pero no se han ganado el puesto. Benzema, Vinicius, Rodrygo y Bale han hecho más méritos para ocupar un sitio en el once. «No falta gol, lo que sucede es que pagamos la excesiva juventud del equipo y especialmente de la delantera», reflexiona el cuerpo técnico.

Real Madrid: 26,5 años de media. El equipo que empató con el Athletic tenía 27,5 años de promedio porque estaba Modric, que suplía la baja por sanción de Casemiro. Con el brasileño, la media es de 26,5

Se echa de menos el poso de la veteranía en momentos clave. Sucedió frente al Betis y el domingo ante el Athletic. Zizou lo advirtió. Era un partido trampa tras dos esfuerzos enormes en Mestalla y el Camp Nou. Se pagó el desgaste físico y emocional de esas dos salidas. Sus hombres jugaron bien, como lo han hecho en los últimos dos meses, y no tuvieron la calma necesaria para decidir.

El balance de situación expresa que jóvenes como Vinicius, Rodrygo, Valverde, Mendy y después Jovic asumieron demasiadas responsabilidades ante el Athletic. Los cuatro primeros lo han hecho a lo largo de muchos encuentros. Y hay que advertir que Rodrygo tiene 18 años, Vinicius cumplió 19, Jovic tiene 21, Mendy 24 y el portento de Valverde solo cuenta también con 21. Demasiada juventud para solucionar las situaciones complejas.

El Real Madrid suma 33 tantos en 18 jornadas, un promedio de 1,9. Es el segundo goleador de la Liga, tras el Barcelona. Pero no es suficiente. Zidane echa en falta la aportación goleadora de dos veteranos, Bale y Hazard, cuya efectividad debería secundar en cifras el rendimiento regular de Benzema, que lleva 16 dianas en la temporada, 12 en Liga.

Barcelona: 29 años de media. Cuenta con muchos hombres con más de 30: Messi, Suárez, Piqué, Alba, Busquets, Rakitic y Vidal

Las lesiones han mermado la eficacia del galés y del belga. Bale solo suma dos tantos en el ecuador del campeonato, cuando sus números habituales le habían situado como segundo anotador la temporada anterior. Hazard únicamente ha marcado una vez y el propio Zidane manifestó su extrañeza por ese corto balance rematador. Había una obsesión para que acertara más veces ante la portería y las circunstancias le privaron de ello en varias ocasiones claras. Su segunda lesión importante en este curso, en su mejor momento, frente al PSG, es una ausencia que el entrenador acusa abiertamente, pues todo el fútbol de ataque del Real Madrid pasaba por sus botas.

El análisis de la dirección deportiva de la entidad destaca que tras veteranos como Bale y Hazard, quienes han sido baja durante muchos partidos, vienen jugadores excesivamente jóvenes para cargarles la responsabilidad de decidir los partidos. Son Vinicius, Rodrygo, Jovic y Brahim, que tienen 19, 18, 22 y 20 años. Muchachos que necesitan madurar todavía para rendir al máximo. Y el Real Madrid no te da tiempo para madurar.

Sergio Ramos, segundo goleador

Las cifras son elocuentes y lo dicen : tras los 12 goles de Benzema en Liga, 16 en total, el siguiente goleador del campeonato es Ramos con tres, cinco en total. Rodrygo es el tercero, con dos. Anotó otros cuatro en Champions. Vinicius lleva dos y Jovic, uno. Casemiro ha conseguido dos, un en Liga y otro en Copa de Europa. Bale suma dos en la competición española y Hazard, uno. Se nota la carencia de un segundo rematador importante. Ramos no puede ser esa referencia, es un central y lanza los penaltis.

Zidane pide a veteranos como Modric y Kroos, autores de dos goles cada uno en la Liga, que disparen mas a puerta para conseguir acertar desde la segunda línea. Marcan, pero no son letales. El explosivo Valverde, que también ha firmado dos tantos en el campeonato, se suma a esta labor desde el centro del campo. Todo ello no es suficiente para solventar la carencia de goles en la situaciones complicadas. Es responsabilidad de los delanteros.

Hazard trabaja duro en el gimnasio contra el reloj para reaparecer cuanto antes y asumir su cuota de titular. Bale debe hacer lo mismo. Zidane analiza que no necesita especialmente un ariete, lo que desea es que el resto de atacantes se sumen a los goles.