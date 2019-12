Real Madrid Juegan Vinicius, Rodrygo, Militao y Modric Zidane sienta a Bale, Isco y Varane y alinea frente al Athletic a Courtois; Carvajal, Militao, Ramos, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Rodrygo, Benzema y Vinicius

Tomás González-Martín Actualizado: 22/12/2019 19:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Zidane mantiene el esquema del Camp Nou para medirse al Athletic en el Bernabéu. Modric entra en el lugar de Casemiro y se repartirá la labor defensiva con Valverde y Kroos, como hicieron en mestalla.

El entrenador madridista juega con: Courtois; Carvajal, Militao, Ramos, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

En el banquillo están Areola, Varane, Nacho, Jovic, Bale, Isco y Brahim.

Los jugadores del Real Madrid no disfrutaban como ahora del fútbol desde que consiguieron la Copa de Europa frente al Liverpool en Kiev hace diecinueve meses. Desde entonces han vivido la transición sin Cristiano hasta recuperar el tempo perdido. «No nos sentíamos mejor desde que ganamos la última Champions», advierten los veteranos del plantel , indignados por el arbitraje y las vacaciones del VAR en el Camp Nou. «Hemos vuelto a jugar así». Son reflexiones de una progresión que tiene un primer culpable, Zidane, que solo piensa en no tropezar frente al Athletic en el Bernabéu después de dos empates a domicilio.

Los jugadores esperan que los dos puntos perdidos en el Camp Nou no sean decisivos para la Liga; el fallo del árbitro y del VAR ha podio influir mucho, pues una teórica victoria madridista habría significado, además de dos puntos más, ventaja en el duelo particular en caso de empate final a puntos en el campeonato español

Hay que mirar atrás para valorar este cambio del Real Madrid. El entrenador francés ha dado sitio a nuevos talentos como Valverde y Rodrygo, para sacar del pozo a hombres como Bale, como Marcelo, como Isco, futbolistas que tuvieron un enorme descenso físico y que en dos meses se han puesto en forma gracias a tres minipretemporadas que fueron decisivas en el rearme del equipo. Son los dos meses del punto de inflexión que Zinedine aplicó tras la derrota en Mallorca, el 19 de octubre. El responsable deportivo del club advirtió a sus pupilos que todo iba a cambiar. No admitiría más la falta de rendimiento. Tres días después, el 22 de aquel mes, la victoria en Estambul, 0-1, le salvó el cuello y abrió un periodo de cambio que ha provocado esta evolución. Hoy se cumplen dos meses del comienzo de la vuelta de tuerca blanca.

Doce partidos invicto

Los jugadores señalados reaccionaron entonces, pues el relevo con jóvenes como Valverde, Rodrygo y Mendy era patente. Zizou estaba dispuesto a realizar el cambio ya, pues los resultados le condenaban a él. Los veteranos se aplicaron en la obtención de una forma física que consiguieron rápidamente. El balance es que el Real Madrid suma doce partidos invicto desde la dura derrota en Son Moix.

El rendimiento físico de todos los jugadores y una férrea disciplina táctica son dos exigencias de Zidane que ahora se cumplen a rajatabla. Quien no alcance el nivel necesario será suplente. El francés se puso serio y sus hombres se pusieron firmes.

Zizou agradeció a sus jugadores esta seguridad adquirida, tanto en Mestalla como en el Camp Nou. Lo hicieron todo tal y como se habló. Es lo que el marsellés echó de menos tantas veces en los meses anteriores y que ahora ejecutan al detalle todos sus futbolistas.

La celebración de Zidane tras el gol de Benzema en Mestalla era la imagen del optimismo que vive el conjunto madrileño desde que la mejoría del grupo se hizo general. El empate en la ciudad Condal les supo a poco a cuerpo técnico y jugadores, muchos de ellos indignados con el arbitraje y la inanición del VAR, pero el punto obtenido supuso un refuerzo moral. El análisis en Valdebebas se centró en no echar de menos en mayo los dos puntos perdidos en Barcelona, pues además habrían significado una ventaja en el duelo particular en caso de igualada final a puntos. «Esperamos que no sean decisivos para la Liga», comentaba un capitán.

El peligro del Athletic

Zidane aparcó ayer la polémica del clásico y se concentró en vencer hoy al Athletic. «Es un partido trampa», indicaba uno de sus ayudantes. Los rojiblancos forzarán un duelo físico para aprovechar el desgaste que los blancos acumulan después de dos salidas muy duras física y emocionalmente. El entrenador marsellés ha alertado a sus pupilos para que el balance de la trilogía Valencia, Barcelona y Athletic no acabe con una desventaja en la clasificación respecto a los azulgranas.

El responsable del equipo medita mantener el once que jugó bien en el Camp Nou, con la variante obligada de Modric por el sancionado Casemiro. Ese es el peligro que observa: aprender a vivir sin el brasileño. Valverde y Kroos realizarán su labor.