Real Madrid Luka Modric: «No quiero ser un problema para el Madrid ni para el entrenador» «Todavía no estamos mostrando nuestro mejor fútbol, pero era importante empezar bien y ganando puntos», reconoce

Luka Modric pasó esta pasada noche por los micrófonos de 'El partidazo de Cope' para repasar la actualidad del Real Madrid. El centrocampista croata analizó el inicio liguero de los blancos y se refirió a algunos de los nombres propios del conjunto madridista, además de hablar sobre sus planes de futuro.

«Lo importante es que ganamos. De cuatro partidos llevamos diez puntos y eso es lo que cuenta. Todavía no estamos mostrando nuestro mejor fútbol, pero era importante empezar bien y ganando puntos», explicó sobre el arranque liguero del equipo de Zidane.

Sobre las últimas polémicas sobre el VAR y las supuestas ayudas arbitrales al Real Madrid, el croata lo tiene muy claro: «Antes decían que no había VAR y que nos ayudaban por eso. El Madrid vende mucho para mal y para bien, y a veces se nos critica demasiado y sin sentido. Hay muchas quejas del VAR, pero dime una decisión que no era acertada a nuestro favor. Todas las decisiones del VAR con nosotros han sido correctas, y se critica al VAR. El VAR hace al fútbol más justo, aunque hay cosas que deben mejorar. Cuando el VAR actúa contra el Madrid nadie habla. Hay muchos partidos donde no nos pitaron penaltis y las decisiones fueron en nuestra contra y no se hablaba tanto. Se critican aciertos del VAR, y eso lo que no entendemos. No me gusta hablar de los árbitros, pero hay errores y esto se tiene que ajustar, pero eso de que el VAR ayuda al Madrid no es cierto».

Modric no tuvo problema en responder y dar su opinión sobre algunos compañeros de equipo que están de actualidad o de Gareth Bale, que finalmente abandonó el Madrid para regresar al Tottenham Hotspur.

«Llevamos casi toda la carrera juntos, cuatro años en el Tottenham y siete aquí. Es un tío espectacular, tímido, como yo. Lo que se dice de él no es justo, se le juzga por los últimos años, pero lo que ha hecho en el Madrid es impresionante. Siempre será recordado por lo que hizo por el club. Nunca tuvo un problema en el vestuario. Hablaba español, no daba entrevistas pero hablaba con nosotros. Es cierto que en los últimos años han salido muchas cosas y se olvida lo que ha hecho, pero en el futuro se recordará que ha sido un jugador increíble para el Real Madrid. Cada uno tiene su comportamiento, pero Gareth era así. No se asociaba mucho, pero en el vestuario estaba muy bien. Me da pena que se olvide todo por el último año y pico»

También se refirió a Hazard, que de nuevo trabaja para superar una lesión y no termina de asentarse en el equipo, y de Vinicius, que está protagonizando un inicio de Liga notable. Sobre el primero explicó que «no es una situación cómoda para él. Es uno de los mejores del mundo, es increíble, y estoy seguro de que lo va a demostrar este año si no lo evitan las lesiones. Ya la temporada pasada demostró que era importante hasta que lo pararon las lesiones. Es una pena porque lo necesitamos, pero va a demostrar por qué el Madrid pagó tanto por él». Mientras que sobre el brasileño aseguró que «tiene un talento enorme y tiene que trabajar cada día más. No tiene que mirar a Ansu ni a nadie, sino a sí mismo y mejorar en lo que tiene que mejorar. Tiene un talento impresionante y lo va a demostrar con partidos».

Sobre Zidane, reconoció que «es un entrenador top, lo que ha hecho con nosotros es algo irrepetible, porque no sé si alguien lo podrá repetir. La gente todavía no lo aprecia como entrenador, siempre se le cuestiona, pero él es uno de los mejores entrenadores. Ojalá todo el mundo piense que es intocable en el Madrid. Si me equivoco perfecto. En tele y radio escuchas críticas y todo se puede criticar, y se puede hacer, pero hay cosas que no tienen sentido. Es un técnico espectacular, tiene las ideas claras y su forma de ser nos encaja a los jugadores. Puede seguir muchos años más en el Madrid, con Ferguson o Wenger en Inglaterra».

El francés no fue el único técnico sobre el que habló. Así, de Mourinho recordó que «fue clave en el fichaje por el Madrid. Una pena estar sólo un año con él porque es un entrenador grandísimo y lo ha demostrado en su carrera. siempre le estaré agradecido. Es duro pero iba siempre de frente, a mí me gustan las personas honestas». Sobre Ancelotti dijo que «es un entrenador espectacular y como persona aún mejor. Tuvimos dos años muy exitosos con él, ganamos Champions y Copa y jugamos buen fútbol. Me llevo bien y a veces hablamos». Y acerca de Rafa Benítez lamentó que «no le salieron las cosas en el Madrid. Así es el fútbol. No todos los entrenadores llegan a un equipo y tienen éxito. No tuve ningún problema con él. Lo del exterior fue una cosa que pasó en un entrenamiento, pero no es nada, no nos llevamos mal».

Modric también confesó que le gusta «que Messi se haya quedado en el Barcelona». «Es un plus para la Liga española. Nosotros ni hemos hablado de este tema, pero yo me alegro de que se quede, porque como jugador siempre quieres competir contra los mejores».

«Creo que puedo seguir a este nivel»

Sobre su futuro, teniendo en cuenta que está en la recta final de su carrera deportiva, explicó que «a pesar de los 35 años me siento muy bien, fuerte, y creo que puedo seguir a este nivel unos años más».

«Claro que quiero seguir en el Madrid, me gustaría, pero no depende sólo de mí, también del club. Me siento bien y creo que todavía tengo fútbol para ser importante. Claro que me gustaría, pero depende de lo que quiere el club, el entrenador, de mí. Mi deseo sería terminar mi carrera en el Madrid y si es posible renovar. No quiero ser un problema para el Madrid ni para el entrenador. Tenemos una buena relación y estoy seguro de que vamos a llegar a acuerdo para que siga o me vaya a otro sitio. El Madrid es mi casa, es mi novena temporada y estoy muy contento. Veremos qué pasa. No sé lo que va a pasar, no me gusta hablar de hipótesis. Aún no he hablado con el presidente».