Bale se despide en Valdebebas y vuela a Londres para firmar por el Tottenham

Gareth Bale se acaba de despedir de sus compañeros en Valdebebas ahora mismo para viajar a Londres en las próximas horas, llegar a la capital británica, saludar a Mourinho y cionmnzar a entrenarse, pueso ya pasó reconocimiento médico en Madrid y firmará por el Tottenham al llegar allí. El club del que vino hace siete años.

El galés jugará cedido finalmente por una temporada y en junio, una vez acabada, decidirá si se queda una segunda campaña. Al jugador le restan dos años de contrato en el campeón de Liga español. El Tottenham de Daniel Levy le pagará su ficha completa de doce meses, lo que significarán 15 millones anuales netos. Para el Real Madrid supondrá un ahorro de 27 millones en total, el coste en bruto, pues en la comunidad madrileña se pagan impuestos al 43 por ciento.

El jugador cambió el chip y admitió que no podía continuar un año más sin jugar y diciendo que se quedaría a cobrar. Esa frase minó su prestigio a escala internacional

El campeón de Liga se ahorra 27 millones y cobrará del Hotspur según los objetivos que consiga en futbolista en la Premier, en la Copa Inglesa y en competiciones europeas.

El jugador cambió el chip y admitió que no podía continuar un año más sin jugar y diciendo que se quedaría a cobrar. Esa frase minó su prestigio a escala internacional. Se acaba así una mala relación entre Zidane y Bale, que en los dos últimos años le dio oportunidades hasta dejarle definitivamente en el banquillo, por su falta de rendimiento y, al final, incluso de actitud.

El entrenador francés le sentó en la grada en los últimos siete partidos y le dejó claro que no contaría con él en el futuro. Bale le preguntó en agosto si tendría minutos en Manchester, en Champions, Zizou le dijo que no y el jugador le pidió entonces no viajar ni convocado. Así sucedió. Su último encuentro con el Real Madrid lo disputó frente al Getafe y fue relevado en el minuto 70.