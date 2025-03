Mourinho: «Yo ya intenté fichar a Bale para el Madrid, incluso él lo sabe»

Cuando parece que el final al largo culebrón de la salida de Gareth Bale del Real Madrid podría estar cerca con su marcha al Tottenham Hotspur, el entrenador del conjunto londinense, José Mourinho, recordó cuando quiso ficharlo cuando dirigía a los blancos desde el banquillo.

El técnico portugués no quiso analizar el posible fichaje por el Tottenham, que ya ha reclutado al madridista Reguilón , pero sí r econoció que el extremo galés es de su agrado, tanto que ya intentó ficharlo en varias ocasiones , una de ella cuando era el entrenador del club español.

«Garteh Bale es un jugador del Real Madrid y no hago comentarios sobre jugadores de otros equipos», se plantó Mourinho en rueda de prensa. «No, no es mi trabajo contactar con agentes y no quiero hablar de ello , porque no son jugadores de mi equipo», agregó sobre los posibles contactos entre clubes.

Pero Mourinho sí confesó que « incluso antes del United intenté ficharlo para el Madrid, pero no fue posible durante mi tiempo allí ». «Pero el equipo siguió mi instinto y la temporada que me fui lo firmaron. No es un secreto, incluso Bale lo sabe », zanjó.