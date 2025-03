Radiografía de la situación de Ancelotti

Seis victorias, dos empates en Liga y una derrota, en Champions . El análisis de situación de Ancelotti tras nueve partidos de competición deja líneas marcadas del equipo que el italiano pretende conseguir y de las incógnitas por resolver. El Real Madrid de Carlo tiene siete titulares y cuatro puestos por decidir.

El entrenador señala con hechos que a Courtois, Alaba, Militao , Valverde, Casemiro, Benzema y Vinicius forman su columna de seguridad, su pasillo de seguridad. Son los titulares fijos de sus alineaciones. El guardameta, los dos centrales fijos, dos centrocampistas de trabajo y dos delanteros intocables.

La clave de futuro del máximo responsable deportivo del Real Madrid es elegir a los cuatro hombres restantes que pongan broche al once de su segunda era. Están libres en esa alineación l os dos laterales defensivos, un mediocampista y un punta.

Las lesiones de Carvajal y Mendy rompen la idea de Ancelotti en la defensa; los laterales son su mayor preocupación, por eso realiza tantos ensayos con Lucas, Valverde, Miguel y hasta Camavinga por la izquierda

Al «allenatore» le preocupa elegir bien a los dos laterales, las posiciones que le han generado el mayor problema por culpa de las lesiones de Carvajal, Mendy y Marcelo . El reto de Ancelotti es configurar ahí a dos hombres que le concedan tranquilidad y seguridad. Encontrar laterales que defiendan y ataquen bien por la derecha y por la izquierda se ha convertido en una preocupación. .

Lucas Vázquez no le convence, porque es un extremo, no es defensa, y se nota en los encuentros ante rivales complicados. Valverde tampoco le da total confianza , pues aunque aporta velocidad, ataque por banda, lucha y marcaje, tampoco es un defensa y el desajuste se acusa ante enemigos de nivel.

Experto en todas las posiciones de la retaguardia, Nacho cubre bien el flanco derecho, como el izquierdo, pero no es un jugador que suba como un lateral puro.

El problema es más difícil en el flanco izquierdo, porque Miguel ataca muy bien, pero no defiende igual. Marcelo no está para los partidos importantes. Mendy es la solución y volverá para el clásico.

El tercer puesto de mediocampista es una decisión peliaguda, pues Carlo medita la diatriba interior de formar una línea mucho más potente físicamente con Camavinga o elegir la clase de Modric o Kross .

No será fácil que los dos veteranos vuelvan a ser intocables en la línea media, porque jóvenes como Valverde y el joven francés son incansables y les han tomado la delantera. En esta situación, Asensio e Isco se enfrentan a un problema importante. No tienen sitio, porque no aportan mucho defensivamente.

El tercer punta es la otra asignatura pendiente del Real Madrid. Benzema y Vinicius son los mejores del equipo y son casi intocables. El tercer puesto de ataque es una lucha entre Hazard y Rodrygo.

Bale , lesionado, ha perdido este tren, como lo perdió Hazard cuando Ancelotti intentó un triunvirato con el belga y el galés, que duró tres jornadas. El británico se rompió. El belga se vio superado por la explosión de Vinicius. Asensio también compite para entrar en la delantera.