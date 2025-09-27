Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Begoña Gómez planta al juez Peinado y no se persona en la vistilla de este sábado
Directo
Sigue aquí el derbi entre el Atlético y el Real Madrid

MotoGP - Gran Premio de Japón

¿Qué necesita Marc Márquez para ganar este domingo el Mundial?

Mundial de Motociclismo

El catalán de Ducati lo tiene todo de cara para levantar la Torre de Campeones. Tiene seis puntos de margen con su hermano Álex

Otro pasito más de Marc Márquez hacia el Mundial: acaba segundo y Álex no puntúa

Marc Márquez y su hermano Álex tras su doblete en Montmeló
Marc Márquez y su hermano Álex tras su doblete en Montmeló AFP
Sergi Font

Sergi Font

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Motegi se engalana para coronar a Marc Márquez, que ya sabe lo que es ganar Mundiales en este escenario. Lo hizo en 2014, 2016 y 2018. Ahora, tras cinco años en blanco, cuatro de ellos aciagos, está a un paso de conseguir su noveno ... título mundial, el séptimo en MotoGP tras los que logró en Moto3 y Moto2. Llegaba a Japón con 182 puntos sobre su hermano Álex y necesita cerrar el fin de semana con tres de ventaja, es decir, un margen de 185 puntos. La clasificación para configurar la parrilla y la posterior carrera al esprint han dejado en bandeja el título para el '93', que espera llevarse la remodelada Torre de los Campeones en la maleta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app