¿Qué necesita Marc Márquez para ganar este domingo el Mundial?

Motegi se engalana para coronar a Marc Márquez, que ya sabe lo que es ganar Mundiales en este escenario. Lo hizo en 2014, 2016 y 2018. Ahora, tras cinco años en blanco, cuatro de ellos aciagos, está a un paso de conseguir su noveno ... título mundial, el séptimo en MotoGP tras los que logró en Moto3 y Moto2. Llegaba a Japón con 182 puntos sobre su hermano Álex y necesita cerrar el fin de semana con tres de ventaja, es decir, un margen de 185 puntos. La clasificación para configurar la parrilla y la posterior carrera al esprint han dejado en bandeja el título para el '93', que espera llevarse la remodelada Torre de los Campeones en la maleta.

En la carrera al esprint, Marc fue segundo tras Pecco Bagnaia y Álex acabó décimo, lo que traducido en puntos significa que el '93' sumó nueve y su hermano ninguno. Es decir, que cuando el semáforo se ponga en verde este domingo, Marc Márquez tendrá 191 puntos de ventaja, seis más de los que necesita para ganar el campeonato. No hay que olvidar que, por si fuera poco, Marc saldrá tercero en parrilla y Álex octavo. Estando en tercera fila se antoja complicado que el pequeño de los Márquez pueda retrasar el alirón del mayor. En estos momentos a Marc le basta con ser segundo si Álex gana la carrera.

Marc lo tiene todo al favor, sería campeón siempre que quede por delante de su hermano Álex. Incluso siendo segundo si éste gana. Hay nueve combinaciones más: Si Álex es segundo, le basta con ser tercero; sexto si Álex es tercero, noveno si Álex cuarto, undécimo si Álex quinto, duodécimo si Álex sexto, 13º si Álex séptimo, 14º si Álex octavo, 15º si Álex noveno, y no necesita acabar la carrera si Álex es décimo o peor.

Marc controlará más que nunca la carrera y a su hermano. Ya ha dejado claro que la prioridad es el Mundial y realizará una carrera inteligente, sin arriesgar y pensando más en quedar por delante de su hermano, algo que se producirá si o se cae, más que tratar de ganar la carrera. «El objetivo es intentar estar el podio, una vez más. Ese es el objetivo número dos; el uno no lo diré. Tengo que olvidarme un poquito de lo que hay en juego y centrarme en pilotar, que es lo que sé hacer. Luego, es diferente... lo que es la experiencia. En 2019, dije: 'Bah, si me caigo no pasa nada, tengo otra', pero ahora es diferente. Tengo ganas de cerrarlo, veremos si podemos hacerlo», explicó tras la carrera al esprint.

Y añadió: «La responsabilidad pesa, pero pesa un fin de semana. Lo hemos sabido llevar todo el año, pero ahora que parece que se acerca, pues pesa, sobre todo, el hecho de no cometer ningún error. No te quieres pasar y, por eso, a veces vas más rígido de lo normal, no juego bien con el cuerpo este fin de semana, tengo que pulir mañana unos detalles en el 'warm up' a nivel de pilotaje y a ver si en carrera puedo ir un poquito más suelto. Como he dicho, el principal objetivo este fin de semana es cerrar, o intentar usar este primer 'match ball'. Si no pasa, por algo, no será el fin del mundo, pero la prioridad número uno es esa. Luego, ya tendremos cinco carreras para seguir con la misma mentalidad de antes: atacar y sacar el cien por cien. Este fin de semana toca ser correctos».