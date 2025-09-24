Suscribete a
Loris Capirossi: «Lo de Marc Márquez me lo esperaba, pero Álex es la gran sorpresa del Mundial»

El campeón del mundo más joven de la historia (17 años y cinco meses, en 125cc) atiende ABC a las puertas de Suzuka, la carrera en la que Marc puede conseguir ya aritméticamente el título

Loris Capirossi
Loris Capirossi Getty
Julio Ocampo

Julio Ocampo

Hubo un momento en que España no paraba de mirar a Italia. Le interesaba su cine, la moda y la gastronomía. En fútbol, se quedaba ensimismada ante esos jugadores con aire indolente,que además eran exageradamente buenos y competitivos.

El motor a dos ruedas era ... otra cosa, puede que mucho más exagerada aún. Quizás ahí fue Valentino Rossi el demiurgo que lideró un grupo de rebeldes. Ahí, despuntaban Max Biaggi, Marco Melandri o Capirossi, de quien encandilaba su nombre: Loris. Una tormenta perfecta encima de la moto.

