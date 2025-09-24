Loris Capirossi: «Lo de Marc Márquez me lo esperaba, pero Álex es la gran sorpresa del Mundial»

Hubo un momento en que España no paraba de mirar a Italia. Le interesaba su cine, la moda y la gastronomía. En fútbol, se quedaba ensimismada ante esos jugadores con aire indolente,que además eran exageradamente buenos y competitivos.

El motor a dos ruedas era ... otra cosa, puede que mucho más exagerada aún. Quizás ahí fue Valentino Rossi el demiurgo que lideró un grupo de rebeldes. Ahí, despuntaban Max Biaggi, Marco Melandri o Capirossi, de quien encandilaba su nombre: Loris. Una tormenta perfecta encima de la moto.

Sí, siempre con esa melena tupida e indomable que le llevó a conquistar, en 1990, el campeonato del mundo de 125 tras su gran victoria en Phillip Island. Nadie volvió a repetir semejante gesta de precocidad, y eso ha decidido compartirlo -al teléfono- con ABC. El italiano habla también del éxito sobre la Ducati de Marc Márquez, que este domingo (7.00 horas, DAZN) puede proclamarse campeón el mundo de MotoGP por séptima vez, su novena corona en total.

-Quería comenzar por el final. Hace poco más de una semana se corrió el GP de San Marino. La pista lleva el nombre de Marco Simoncelli, su gran amigo. Nos gustaría recordar cuando corrió con su dorsal en Valencia (2011) para que él, de alguna manera, pudiera terminar ese desgraciado mundial.

-Sí, con el 58. Un recuerdo muy triste. Era la última prueba de mi carrera, y lo que debería haber sido una gran fiesta en realidad no fue así. Marco acababa de morir en Sepang. Era un chico de gran talento, un gran amigo. Le pedí permiso a su padre para que el número de Simoncelli pudiera terminar el campeonato. Supuso una emoción increíble, y de alguna manera le permití cerrar el círculo a nivel deportivo ese año.

-Hablemos del Mundial actual. Dominio dictatorial, autoritario de Marc Márquez, quien ha convertido el campeonato en un trámite. ¿Lo esperaba?

-Ya el año pasado con una moto menos competitiva iba muy bien. En este curso, lógicamente se intuía que con Ducati tenía todo para ganar. Sí, me esperaba que fuera así de bueno todavía. También te digo que la sorpresa, más que él, es su hermano Álex.

-¡Y con el team Gresini!

-Ojo, hablamos de una realidad ya consagrada, una escudería a la altura, sin duda. Todos los pilotos que pasaron por allí han ganado carreras importantes. Álex lleva mucho tiempo en la casa, y quizás ha adquirido la madurez necesaria para ser regular, determinante, competitivo. El binomio es perfecto.

-Con Jorge Martín maltrecho por las lesiones, en las antípodas se encuentra Pecco Bagnaia. El primer italiano con una moto de casa. Antes, solo Stoner había logrado llevarla a lo más alto.

-Una situación complicada. Estas motos van siempre al límite, pero si no encuentras el 'feeling' necesario es complicado. Y no ayuda si tu compañero de escuadra está triunfando. Sí, tú te esfuerzas una y otra vez, pero… También digo que Pecco es un piloto óptimo, a la altura de los mejores. Volverá.

-¿Márquez es estímulo o pesadilla?

-Podría ser un estímulo, una oportunidad, claro que sí, aunque también un problema. Depende de cómo lo afrontes. Habría que preguntarle a él.

-Usted es amigo de Giacomo Agostini. Le entrevistamos en ABC hace algunas semanas. Dio la sensación de que Márquez es su gran debilidad.

-No sé. Más que nada, cuando hablamos de él, Giacomo bromea diciendo siempre lo mismo: 'Si éste continúa así al final batirá mi récord de mundiales'. Nada más. Sigue siendo un gran apasionado de este mundo, lógicamente. Un mito eterno.

-Agostini, Márquez y Rossi, quizás los más grandes de siempre.

-Son épocas diferentes, sobre todo la de Marc y Giacomo. Los pilotos que ganan ocho o nueve mundiales… Porque sí, Márquez ya lo ha ganado igualando así a Valentino… ¿Cómo puedes poner en tela de juicio el talento? Son formidables, los tres, cada uno en su estilo.

-1990. Logra su primer mundial el año del debut en 125. No tenía ni siquiera el carnet de conducir. ¿Tiene recuerdos nítidos aún de Phillip Island?

-Me acuerdo de todo con mucha alegría. Cada vez que paso el puente para entrar en la isla se me abre el corazón. Era un niño. Quizás sea lo más bonito que recuerdo de mi vida deportiva. Algo que te queda para siempre.

-El récord de precocidad sigue siendo suyo por un día.

-Sí, porque cuando ganó Acosta en Moto3 (2021), tenía 17 años y 166 días. En mi caso, 165 días.

-Ese Mundial lo corre con la Honda y con usted estaba Fausto Gresini, ya fallecido.

-Gran compañero, imprescindible. En todo momento ayudó para defender mi posición durante las carreras.

-Después fundaría la escudería. Hábleme de él.

-Fausto era un amigo. Fue mi maestro. Pasamos mucho tiempo juntos, llegábamos a las carreras en su coche… Después, se convirtió en mi coach con la llegada a 500. Corrí en su escuadra cuando estuve en 250. Su sueño lo sigue llevando adelante la familia. Hablamos de un equipo top. Se vio con Marc el año pasado, y mira este curso con Álex. Por no hablar de Aldeguer, que va rapidísimo en su primer año en la máxima categoría. Sí, saca lo mejor de cada uno.

-Usted, a lo largo de su carrera, ha conocido también periodos oscuros. Lesiones, etc… Caer y levantarse, como hizo Marc Márquez. El campeón, en esos momentos complicados, ¿dónde encuentra la motivación necesaria para salir de ahí?

-La pasión mueve todo. En mi caso, las lesiones forman parte del camino, pero nunca fueron un problema. Para Márquez, imagino, lo mismo. Tuvo una lesión grave, con muchas operaciones, pero ha vuelto a ser competitivo, aunque creo que no está al 100% físicamente. Aun así, mira qué fenómeno. Nueve campeonatos ya.

-En su caso, ganó tres mundiales: 1990, 91 y 98, ya en la clase media. Además, 29 victorias en MotoGP delante de rivales con solera. De Gibernau a Rossi, pasando por Stoner, Biaggi… ¿Quién se lo puso más complicado?

-Te olvidas de Luca Cadalora, Pedrosa, Jorge Lorenzo o Kevin Schwantz. Con quién más combatí deportivamente hablando fue con Valentino Rossi, sin duda.

-Stoner, desgraciadamente, se apagó demasiado rápido.

-Talento cristalino. Ducati, entonces, era complicadísima. Ganó también con Honda, no te olvides. Sobre dejarlo… No sé, quizás le faltaron las motivaciones necesarias para poder continuar. Nuestro deporte es así. Si falla eso, es inútil forzar, porque sería contraproducente.

-Volvamos a Pedro Acosta. Quizás, a pesar de la moto KTM, se esperaba un salto de calidad. De momento, no ha llegado.

-Tiene mucho talento, y comenzó yendo muy fuerte y rápido nada más llegar a la categoría reina. La KTM, claro, no es la mejor moto, pero repito que en su debut lo hizo de maravilla. Este año, con la crisis financiera y demás… No fueron del todo bien las cosas. Ahora vuelve a demostrar su potencial. Sinceramente, creo que un hábitat favorable puede marcar la diferencia.

-Quiero regresar a su primer mundial. Nada más ganarlo trató de ayudar a sus padres, quienes prácticamente habían hipotecado todo para que cumpliera su sueño. Creo que las nuevas generaciones es importante que sepan esto.

-Ellos hicieron sacrificios enormes. Para que corriera el campeonato europeo hipotecaron la casa y pidieron dinero al banco. Después, de alguna manera, traté de ayudarles. Mi familia es la parte más importante de mi vida. Sin ella no habría llegado donde lo hice.

-La salud mental hoy es un tema en boga. En sus tiempos, creo, no existía la figura del psicólogo como tal dentro del organigrama. ¿O me equivoco? ¿Qué piensa de su importancia?

-Mira, llámalo como quieras, pero lo más importante es rodearse de personas sinceras, que te digan cosas justas y correctas, te hagan ser siempre humilde, traten de ayudarte incluso con consejos incómodos. Más que el 'mental coach', lo más importante es eso, sin duda. Yo lo tuve.

-Y pensar que usted pudo dejarlo en 1997, cuando aún le faltaba por ganar su último mundial… Luego apareció Mauro Noccioli, el mecánico de las estrellas, quien sirvió de gran ayuda. En realidad, la clave fue volver a 250 tras unos años algo aciagos en 500 (debutó en 1995).

-Sí, exacto. Venía de un año desastroso. Muchos problemas con la moto y demás. Se lo comenté a Carlo Pernat: 'Escucha, no puedo seguir'. Me convenció, y al año siguiente gané el último mundial (con Aprilia, delante de su compañero Rossi, campeón a su vez en 1999).

-Otro de sus renacimientos fue con Pons, quien gracias a sus contactos con la filial de Honda obtuvo una NSR 500. Alex Barros era su compañero.

-En 1999 corría con Honda, en Gresini. Después, volví a 500 con el team Pons. Tres años con grandísimos resultados antes de pasar a la Ducati (MotoGP).

-¿El primer año con él pagó de su bolsillo las motos? Creo que le costaron algo más de medio millón de euros. Muchísimo, porque fue hace más de veinte años. Ganó en Mugello, en su debut. Hasta 2002, incluso con la era MotoGP ya iniciada, usted no pudo beneficiarse de los nuevos prototipos a cuatro tiempos. Se quedó, por lo tanto, con la 500, a dos. A pesar de todo, carrera ejemplar la suya.

-Sí. El primer año de Pons pagué las motos en Honda, pero mereció la pena. Fue algo maravilloso. Recobré nuevos estímulos para poder seguir más años.