GP Japón de MotoGP 2025: horario, canal de televisión y dónde ver online la carrera de Marc Márquez hoy

Marc Márquez tendrá su primera oportunidad de ser campeón de MotoGP 2025 en Motegi. El catalán, que está a un paso de hacer historia, busca su noveno título y habrá que madrugar en España para poder verlo. Tras una temporada absolutamente dominante con Ducati, lidera el mundial con 512 puntos, manteniendo una ventaja de 182 puntos sobre su hermano Álex, que ocupa la segunda posición con 330 puntos.

El Mundial de la categoría reina llega a su cita número 17 de la temporada este fin de semana, del 26 al 28 de septiembre: el Gran Premio de Japón, donde da inicio la gira asiática.

El piloto de Ducati ha ganado 7 carreras consecutivas antes de llegar a Japón, estableciendo un récord para un piloto de Ducati en MotoGP. Además ha vencido en 11 de los 16 Grandes Premios disputados. Un año de récord después de más de 2000 días sin ser campeón mundial, en una etapa marcada sobre todo por lesiones y cirugías. Ahora el catalán tiene bola de título.

A qué hora es la carrera del Gran Premio de Japón de MotoGP

La carrera de 24 vueltas del GP de Japón de MotoGP 2025 se celebra el domingo 28 de septiembre a las 07:00 horas (horario peninsular español).

Por su parte, Moto3 es las 4 de la mañana con 17 vueltas y Moto2 a las 5:15 con 19 vueltas.

Dónde ver el GP de Japón de MotoGP 2025

Todas las sesiones del Gran Premio de Japón, el decimoséptimo de la temporada 2025 de MotoGP, se podrán ver a través de la plataforma DAZN y el canal DAZN 1. Al finalizar, podrá disfrutar en ABC.es de la mejor crónica con todo lo sucedido en este circuito.