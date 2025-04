El día de la marmota de Marc Márquez: otro fin de semana perfecto

Ondeaba el exmadridista Joselu la bandera a cuadros mientras Marc Márquez pasaba por debajo. El día de la marmota para el '93', cuyos fines de semana se sustentan en acumular poles, victorias al esprint y triunfos los domingos. Volvió a suceder en Losail, donde ... el catalán supo leer la carrera, priorizando la gestión de sus gomas, no acusando el adelantamiento y liderato en carrera de Franco Morbidelli ni de Maverick Viñales. Ni se alteró ni se precipitó cuando Pecco se colocó tercero y le enseñó el hocico. Espero su momento para dar el hachazo y lanzarse a por un nuevo triunfo que le afianza en el liderato. Y más tras la séptima posición de su hermano Álex, castigado tras un incidente con Fabio di Giannantonio. El italiano fue tercero, por detrás de Maverick Viñales. Espectacular carrera del de KTM, aunque estaba siendo investigado por la presión de sus neumáticos. La cruz fue para Jorge Martín, que sufrió una caída en el tramo final de carrera cuando circulaba en el furgón de cola y tuvo que pasar por los servicios médicos. Marc Márquez lidera ahora el Mundial con 123 puntos, 18 puntos más que su hermano, y 30 que Bagnaia, salvo que Viñales sea sancionado.

Por lo vivido durante el fin de semana, Marc Márquez parecía partir con cierta ventaja a pesar de ser un circuito de derechas, de los que menos le gustan al '93'. No obstante, se ha sentido muy cómodo hasta el punto de conseguir la pole, la cuarta consecutiva, y ganar la carrera al esprint, también la cuarta consecutiva, lo que le permitió recuperar el liderato mundial cedido en Austin ante su hermano Álex, la gran alternativa para ganar el Losail. Peor parecía tenerlo Pecco Bagnaia, no solo porque partía undécimo, sino porque sus sensaciones en Qatar no estaban siendo buenos (octavo en la esprint). Y también había muchas ganas de ver a Jorge Martín, que se le vio sufrir sobre su Aprilia, que no ha podido probar del todo. El actual campeón regresaba tras su fuerte y complicada lesión en la muñeca. Decimocuarto en parrilla, logró remontar en la esprint en las primeras vueltas pero el cansancio puedo con él hasta relegarlo al 16º puesto.

Buena salida de Marc Márquez pero un toque en la primera curva entre los dos hermanos propició el adelantamiento por el exterior de Franco Morbidelli, que se colocó en cabeza. Bagnaia aprovechó la recta de meta tras completar el primer giro para superar a Quartararo y colocarse sexto. Salía el italiano con el cuchillo entre los dientes y puso a Viñales en su punto de mira. Morbidelli se distanciaba y Di Giannantonio se tocaba con Álex. Valentino Rossi disfrutaba viendo sus VR46, aunque la carrera del romano había quedado arruinada. El gran beneficiado, Bagnaia, que se colocaba tercero. Álex caía a la séptima plaza y le castigaban con un long lap por esa acción.

Cinco vueltas tardó Pecco en adelantar Márc, colocándose segundo. Fue estudiándole el catalán, que dos vueltas más tarde le devolvió la jugada. Bella batalla en el box de Ducati, con Morbidelli por delante. Martín realizaba su propia carrera, más orientada a sumar kilómetros. El madrileño era 18º. Viñales se sumó a la pelea con Bagnaia. Le adelantó para colocarse en puestos de podio, pero quedaba mucha carrera. Y a falta de trece giros, Maverick superó con su KTM al '93', se fue a por Morbidelli y de colocó líder. Perdió fuelle el del VR46, que también se vio superado en pocos metros por Marc Márquez e iniciaba una larga pelea con Bagnaia, aunque al final la perdía.

Jorge Martín se iba al suelo. Se quedaba arrodillado mirándose la mano mientras su novia en el box, se echaba la mano a la boca. Mala suerte la del madrileño, que se verá lastrado todo el año por su caída en pretemporada. Faltaban siete vueltas para el final y Marc parecía que se estaba cocinando a fuego lento el adelantamiento sobre Viñales, aunque la KTM estaba respondiendo bien. No obstante, Maverick se coló, se fue largo y permitió un adelantamiento sencillo de Marc. A partir de ahí, el '93' fue un rodillo, marcando vueltas rápidas hasta el triunfo final.

Bagnaia no celebró su tercera plaza: «El podio es fantástico pero estoy muy cabreado por lo del sábado. Si puedo hacerlo el domingo también debo hacerlo el sábado. Al salir tan atrás he tenido que empujar mucho y al final me había quedado sin neumático trasero». Viñales, segundo, destacó su actuación con la KTM: «Significa mucho, que estamos haciendo un equipo increíble. No resulta fácil adaptarse a la moto pero tenemos que celebrar este puesto». Marc Márquez estaba exultante: «Tenía que gestionar el neumático delantero por eso estaba tan calmado en la primera parte de la carrera. Cuando me adelantó Pecco pensé que empezaba entonces la carrera. Fue algo que entendí. Una victoria en Qatar es increíble».

Cambio de liderato en Moto3 tras el segundo triunfo de la temporada de Ángel Piqueras. El valenciano aprovechó el rebufo de Furusato para batirlo sobre la línea de meta para llevarse el triunfo y uparse a la primera plaza de la clasificación mundial. Yamahaka completó el podio en Losail, circuito maldito para José Antonio Rueda, que ha roto motor en la penúltima vuelta cuando estaba en el grupo de cabeza, entrega el liderato por 1 punto al del MT Helmets.

Espectacular carrera de Arón Canet en la categoría intermedia. El catalán logró su quinta victoria en Moto2 tras superar una malísima salida que le relegó desde primera línea a la 14ª posición. El de Corber ha tirado de pundonor y ha iniciado una remontada para llevarse el triunfo por delante de Oncu y Manu González, que han completado el cajón. Una caída de Joe Dixon provoca cambio de líder en el Mundial, que pasa a manos de Canet, con 10 puntos de ventaja sobre González.