Marc sigue arrasando: logra la pole, gana la esprint y recupera el liderato del Mundial

Otro paseo de Marc Márquez que, curiosidades de la vida, tenía este circuito marcado en rojo y casi descartado por su forma de pilotar. Pues no solo consiguió la pole y ganó la esprint, sino que además recuperó el liderato del Mundial ante ... su hermano Álex, que volvió a ser segundo. Franco Morbidelli completó el cajón en un nuevo triplete de Ducati. La decepción la protagonizó Pecco Bagnaia, que pagó demasiado caro su error en la clasificación. Le penalizó salir undécimo y acabó la carrera en octava posición, lo que únicamente le permite arañar dos puntos. Mención especial merece Fermín Aldeguer, que acabó cuarto y rozó el podio. El murciano partía octavo pero demostró tener un buen ritmo de carrera y adaptarse rápidamente a la categoría. Mucho peor lo pasó Jorge Martín, que aguantó las primeras vueltas, plantando cara incluso a Bagnaia, pero que acabó desfondándose hasta los últimos puestos.

La jornada del sábado comenzó con la cuarta pole consecutiva de Marc Márquez. Da igual que el circuito sea de izquierdas que de derechas. Parecía que en Losail iba a sufrir y rebajó en cuatro décimas el mejor registro del circuito para salir en primera línea junto a su hermano Álex y Fabio Quartararo. Una pole de récord y sabor agridulce en el box de Ducati, porque si el '93' volvió a mostrar su candidatura al título, Pecco Bagnaia firmó la cruz con una caída que le relegaba a la cuarta línea. El italiano perdió el tren delantero en la curva cuatro, sin tiempo ya de volver a salir a pista y partirá undécimo en carrera. Este gazapo condicionaba su fin de semana, ya que estaba abocado a remontar en la esprint y el domingo. El líder del Mundial, Álex Márquez, quedaba segundo, confirmando la supremacía de la fábrica de Borgo Panigale. Decepción en KTM con Pedro Acosta, 12º, y sufrimiento en Aprilia con Jorge Martín, aún convaleciente de su lesión. El madrileño realizó una gran Q1, rozó la repesca pero finalmente partía14º.

Y es que más allá de la pelea entre los Márquez y Pecco Bagnaia, los tres grandes favoritos por ganar el Mundial, el Gran Premio de Qatar estaba marcado por el regreso de Jorge Martín, ausente en Tailandia, Argentina y Austin por lesión. Con el doctor Ángel Charte, responsable médico del Mundial, como sombra permanente del madrileño, quedó en evidencia el mermado estado físico del actual campeón y los pocos kilómetros acumulados con su Aprilia. Se le vio sufrir mucho, con dificultades incluso para quitarse los guantes y el casco. En los primeros libres del viernes acabó vigésimo, a casi dos segundos de Marc Márquez, que había logrado el mejor tiempo. En la Práctica repitió posición, que dando muy lejos de lograr del pase directo a la Q2. «Iré sesión a sesión. No sé si acabaré el gran premio. Conseguirlo ya sería un éxito. Necesito tiempo. En dos o tres meses, veremos si estoy en disposición de batirme con ellos», aseguraba el madrileño.

Se mantuvieron las posiciones tras la primera curva. Aldeguer se colocó cuarto pero Morbidelli y Viñales no estaban dispuestos a perder posiciones. Los Márquez encabezaban la carrera y Bagnaia se puso en modo remontada. Tras el primer paso por meta ya era octavo. Marc y Álex iniciaron una peleacoincidiendo con el sufrimiento de Pecco, adelantado por Ogura y por Jorge Martín, que debió recordar sus pugnas con el de Ducati el año pasado. La pájara de Bagnaia le dejaba fuera de los puntos cuando quedaban ocho vueltas para la bandera a cuadros. Pelea de Pedro Acosta con ZArco y Ogura por mantenerse en los puestos. Martín se desfondaba y falta de seis giros caía a la 17ª posición.

Marc Márquez empezó a distanciarse de Álex. A falta de tres vueltas parecía que la esprint era para el 93'. Bagnaia peleaba con Acosta por el último punto, el que da la novena plaza, y el italiano se la arrebataba. Se exprimió Pecco en la última vuelta y media para adelantar a Viñales y apretar a Ogura. Al final victoria para el '93', que recupera el liderato del Mundial.

Álex Márquez acabó satisfecho: «He intentado interrumpir el ritmo de Marc, quería adelantarle para poder pelear con él pero ha sido mejor que yo. Ha sido más osado y en la triple derecha, que le cuesta, ha estado buen. Estoy muy bien con este segundo puesto». Pero el triunfador fue Marc: «Henos mantenido el buen rendimiento. Es un fin de semana inesperado porque Qatar me cuesta. He mantenido la constancia, me siento muy bien con la moto y ya veremos si mañana podemos mejorar. Álex me ha atacado en la primer vuelta pero mi ritmo era mejor».