El efímero liderato de Jorge Martín

Decepción de Jorge Martín este domingo tras un clamoroso error que le provocó una caída cuando lideraba la carrera y que le permitió a Bagnaia ganar la prueba y dar un golpe sobre la mesa en la general del Mundial cuando más tocado anímicamente estaba tras perder el liderato en la esprint del sábado. Curiosamente, el transalpino sale reforzado en un momento en el que 'Martinator' estaba más fuerte y presentando sus credenciales para ganar el campeonato.

Mandalika estaba marcado en rojo en el calendario del Prima Pramac, el equipo satélite de Ducati. Jorge Martín había le había recortado 66 puntos a Pecco Bagnaia desde que el italiano ganara en Montmeló a principios de septiembre, momento en el que parecía que ganaría el Mundial sin oposición. Pero el madrileño ganó las dos carreras de San Marino y las dos de Japón, la esprint de la India y adornaba su podio en Buddh con la caída de Pecco, lo que le permitía llegar a Indonesia a tres puntos del turinés, con dinámicas completamente diferentes y con la moral por las nubes.

Las dudas de Bagnaia se confirmaron el viernes, con una caída que le privó de entrar de forma directa en la Q2, donde no superó la repesca y quedó relegado a la 13ª posición de la parrilla. La carrera al esprint aumentó los temores de Pecco (octavo) y las ilusiones de Martín, que ganó y le rebasó en la general. 'Martinator' cumplía el sueño por el que había estado peleando desde que de pequeño se subió a una moto. Era el nuevo líder del Mundial de la categoría reina, siete puntos por encima del italiano.

Un liderato efímero que se diluyó este domingo cuando Martín iba lanzado hacia su cuarta victoria de la temporada, sin contar las del esprint (ha ganado seis carreras cortas). Una espectacular salida le permitió ponerse líder antes de llegar a la primera curva y se escapó, perseguido por Viñales. Imprimió un ritmo infernal, pero en el decimotercer giro, en el ecuador de la carrera, cuando ya lideraba por tres segundos y rodaba solo, se fue al suelo, dando oxígeno a Bagnaia y sacándolo de la UCI. Fue un exceso de confianza del madrileño, que no necesitaba mantener un ritmo tan elevado en una pista que presentaba unas condiciones extremas generando un desgaste excesivo de las gomas. Pecco, espoleado por el regalo de Martín, culminó la remontada con una victoria que le permitió salir de Indonesia a 18 puntos con solo cinco Grandes Premios por delante. El líder de Ducati se marchó mejor que como llegó, marcando un punto de inflexión y dejando tocado a Martín.

Pecco se reivindica

«A veces se habla demasiado y es mejor dejar que las cosas pasen antes de opinar...», se reivindicó Pecco, que tras superar la bandera a cuadros y recuperar el liderato del Mundial se puso en pie sobre la moto y recorrió varios metros mirando a la grada con la mano en el oído. Un gesto controvertido con el que se liberaba de la presión que llevaba viviendo estas últimas semanas.

Martín, por su parte, quiso dejar claro que no había cometido riesgos por el alto ritmo que estaba imprimiendo aunque reconoció que «hay que aprender de los errores y la próxima vez que tenga dos segundos, 2.8 o tres, habrá que aflojar un pelín». El madrileño, no obstante, aseguró que la lucha por el Mundial sigue abierta: «He fallado, obviamente, ha sido un gran error, pero el tener la velocidad en cada circuito este año... he hecho 14 carreras sin fallar y, por estadística, antes o después tenía que venir algún fallo. Me da pena que haya sido aquí, un sitio donde estaba yendo muy rápido, pero esta velocidad vendrá en otros circuitos. Este fin de semana he dominado y, seguramente, podré hacerlo en algún otro. Espero volver a ese liderato».

El podio lo completaron Maverick Viñales (este segundo lugar me deja un sabor de boca increíble), que compareció en la entrega de premios disfrazado de Batman, y Fabio Quartararo. La buena noticia fue el noveno puesto de Alex Rins, que reaparecía tras ocho carreras por su fractura de tibia y peroné. «Es como un podio para mí», aseguró el piloto de Honda.

Pedro Acosta logró su séptima victoria del año, la décima en Moto2, lo que le ha permitido ampliar aún más su liderato en el Mundial. El piloto de Mazarrón, que el próximo año pilotará en MotoGP con una GasGas, ya está a 65 puntos del segundo clasificado, Tony Arbolino, cuando solo faltan cinco carreras, por lo que podría coronarse campeón en Tailandia, dentro de dos Grandes Premios. Canet y Aldeguer han completado el triplete español.

En Moto3 ha sido Diogo Moreira el que ha ganado la carrera, logrando su primer triunfo. La prueba ha sido muy competida y ha estado marcada por varias sanciones por rebasar los límites de la pista, como las sufridas por Dani Holgado, que de liderar casi toda la carrera ha acabado 14º. El podio, junto a Moreira, lo han completado David Alonso y David Muñoz. Jaume Masiá, sexto, ha afianzado aún más el liderato y supera en 16 puntos a Ayumu Sasaki.