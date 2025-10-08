Suscribete a
ABC Premium

El psicólogo de Joel Álvarez analiza su debut en el peso wélter de la UFC: «En esta etapa va a desarrollar todo su potencial»

El Fenómeno se estrenará este sábado en las 170 libras (77,1 kilos) ante el brasileño Vicente Luque en Río de Janeiro, una oportunidad de oro

Joel Álvarez, durante la Fight Week de R
Joel Álvarez, durante la Fight Week de R UFC Español
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Enviado especial a Río de Janeiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las artes marciales mixtas (MMA) españolas están de enhorabuena. Joel Álvarez, una de las puntas de lanza de la 'Armada nacional' en la UFC, está de regreso. Lo hará este sábado en el UFC Río de Janeiro, ante el brasileño Vicente Luque, en lo que ... supondrá su regreso al octágono después de diez meses fuera de competición. Además, será su debut en el peso wélter (170 libras, 77,1 kilos), dejando atrás su etapa en el peso ligero (70,3 kilos), una división que le llevaba al límite debido a su enorme estatura (1,91 metros).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app