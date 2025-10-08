Suscribete a
Joel Álvarez, ante su cita más importante en la UFC: «Soy fan de Luque, es un cazador como yo»

El asturiano se enfrentará al brasileño, un atleta que llegó a estar en el top 5, este fin de semana en la cartelera estelar de Río de Janeiro

Joel Álvarez, peleador de la UFC: «No sé a quién le habré quitado la vida, pero esta no era la que me tocaba»

Joel Álvarez entrena en el Club Deportivo Tíbet, en Gijón
Joel Álvarez entrena en el Club Deportivo Tíbet, en Gijón PABLO ORTEGA
Álvaro Colmenero

Semana grande para las artes marciales mixtas (MMA) españolas. El asturiano Joel Álvarez está de regreso, después de más de diez meses sin subirse al octágono de la UFC. El Fenómeno es uno de los atletas más espectaculares de la UFC, atesorando un récord ... profesional de 22 victorias, todas ellas finalizadas antes del límite. Después de nueve combates en el peso ligero (70,3 kilos) dentro de la mayor liga de MMA del mundo, el próximo 11 de octubre se estrenará en el wélter (77,1 kilos), una categoría superior que le permitirá mantener una mayor actividad debido al 'infierno' de los recortes de peso, ya que supera el metro noventa de altura.

