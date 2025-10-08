Joel Álvarez, ante su cita más importante en la UFC: «Soy fan de Luque, es un cazador como yo»

Semana grande para las artes marciales mixtas (MMA) españolas. El asturiano Joel Álvarez está de regreso, después de más de diez meses sin subirse al octágono de la UFC. El Fenómeno es uno de los atletas más espectaculares de la UFC, atesorando un récord ... profesional de 22 victorias, todas ellas finalizadas antes del límite. Después de nueve combates en el peso ligero (70,3 kilos) dentro de la mayor liga de MMA del mundo, el próximo 11 de octubre se estrenará en el wélter (77,1 kilos), una categoría superior que le permitirá mantener una mayor actividad debido al 'infierno' de los recortes de peso, ya que supera el metro noventa de altura.

Y no será un debut cualquiera, lo hará con un aviso de tres semanas en Río de Janeiro, ante Vicente Luque, un brasileño que ha llegado a estar en el top 5 y ha vencido a tres excampeones. Sin duda, es la pelea más importante para su futuro, pues un gran triunfo le podría llevar a entrar en las conversaciones de los nombres más grandes de la promotora estadounidense. «Tenemos un estilo similar, los dos somos finalizadores, no buscamos el derribo, vamos al intercambio de golpes aunque tenemos buenas sumisiones. Es una pelea entretenida, estoy muy contento con este combate. Tengo que ser cauteloso, es un cazador como yo; es una pelea muy divertida», apunta Joel Álvarez en una entrevista en ABC.

La realidad es que el estilo que encarna Vicente Luque es de esos que los aficionados a las MMA saben apreciar, siempre buscando la verticalidad, hacer peleas entretenidas para los fans. «Soy fan de Luque, pero si le gano la pelea, si no me colocan en el top 15, me abriría a pelear contra alguno de ellos. Hablamos de que ha sido top 5 de la división, ha ganado a tres campeones de la UFC, es muy bueno y con mucho nombre. Ahora le ha venido algo de mala racha, pero para mí es un top 10 natural», señala el asturiano durante la charla con este periódico.

Aunque Joel Álvarez ya se enfrentó a nombres que hoy en día están muy bien posicionados como puede ser el de Arman Tsarukyan, el atleta con más bagaje dentro de la UFC al que se ha enfrentado el de Gijón es, sin duda, Vicente Luque. Un combate que servirá para marcar a corto plazo el techo del asturiano, pues de encontrar una gran victoria se le abrirá un horizonte esperanzador de cara a hacer una carrera hacia el título en el peso wélter.