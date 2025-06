Ilia Topuria se sincera sobre el tema de Makhachev: «Me olía que Islam no iba a querer pelear conmigo»

A estas alturas de la semana que viene ya sabremos con certeza el resultado del siguiente combate de Ilia Topuria. Desde que tuvo su último combate en octubre contra Max Holloway hasta hoy, la espera ha sido eterna. Sin embargo, ya se ha acabado. Este 28 de junio, el hispanogeorgiano buscará la gloria en contra de Charles Oliveira en el UFC 317. Esta será otra ocasión en la que dos países, España y Georgia, tratarán de mantenerse despiertos hasta bien entrada la madrugada para ver a su peleador intentar entrar en los libros de historia de la compañía, convirtiéndose en el décimo doble campeón de esta.

Aunque ahora el foco está puesto en su totalidad hacia Charles Oliveira, hubo un tiempo, no hace mucho, en el que no estaba nada claro quién sería el siguiente rival de Topuria. Para dos hombres o, más bien, súper hombres se estuvo preparando el excampeón del peso pluma. Desde que se hizo oficial que El Matador dejaba vacante su cinturón del peso pluma (145 libras o 56, 8 kilos), parecía obvio que enfrentaría al monarca de la división superior, Islam Makhachev. Sin embargo, no fue tan sencillo como se presuponía. El ruso se mostró inamovible en las negociaciones, no quería aceptar ese combate.

Noticia Relacionada La máxima prioridad de Ilia Topuria: «Es ser doble campeón...» Jose Soriano De vencer a Charles Oliveira, El Matador se convertiría en el décimo peleador en la historia de la UFC en tener dos cinturones de distintos pesos

El motivo era Belal Muhammad. Con este como campeón del peso wélter (170 libras o 77, 1 kilos), el ruso no podía cumplir su sueño de conquistar otra categoría de peso. Por esto mismo, esperó a que Muhammad defendiera su título en el UFC 315 el pasado mes de mayo. Al este caer contra Jack Della Maddalena, no había obstáculos para que Makhachev ascendiera. Con esto, se ponía fin al bloqueo que el discípulo de Khabib estaba causando en el peso ligero (155 libras o 65, 8 kilos). Ya todo quedó claro, Ilia Topuria se enfrentaría a Charles Oliveira.

Si ese periodo, por la incógnita, fue duro para todos los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA), más grave fue para los peleadores. Ilia Topuria comenzó el campamento con dos posibles nombres a los que enfrentar, Makhachev y Oliveira. «No sé por qué me olía venir que Islam no iba a querer pelear conmigo, tenía ese presentimiento de 'este combate no va a pasar'. Siempre tuve los nombres de Makhachev y Charles, y siempre trabajé con esos dos nombres», reveló en ESPN.

No es de extrañar, ya que en cada declaración que Makhachev hacía sobre una pelea con Topuria, su respuesta era que este necesitaba probarse en las 155 libras, haciendo una pelea de contendiente. Aunque ahora las opciones para que se de este año, como se pensaba en un inicio, son prácticamente nulas, en un futuro no es descartable que sus caminos se crucen de nuevo. Podría ser en el mismo peso ligero o incluso en el wélter, si Topuria se anima a buscar la triple corona.