Ilia Topuria responde al llamado del 'gangster' de la UFC: «Es un saco que habla y vende...»

Dentro de la UFC, la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del planeta, son los campeones aquellos atletas que suelen dejar huella. Sin embargo, en varias ocasiones surgen peleadores que, sin haber tenido un paso distinguido deportivamente por la compañía, embaucan a los aficionados y dejan una marca imborrable. Este es el caso de Nate Díaz. El máximo logro a nivel deportivo que cosechó fue coronarse campeón de la quinta temporada de The Ultimate Fighter en 2007 y un combate por el título en 2012. No obstante, él junto a su hermano han conformado una dupla histórica en la historia de las MMA.

Sus vaciles en medio del octágono, las peinetas que hacían, el entrar fumando a los pesajes y las tan características bofetadas que asestaban a sus rivales se convirtieron en la insignia de los Hermanos Díaz. Aun así, el estrellato para Nate llegó en 2016, cuando contra todo pronóstico sometió a un Conor McGregor en la cima de su popularidad. Rápidamente se pactó una revancha para ese mismo año, en la que el irlandés se llevó la victoria. Aunque a día de hoy se sigue hablando de la posibilidad del desempate, lo cierto es que no se ha avanzado mucho.

Noticia Relacionada La máxima prioridad de Ilia Topuria: «Es ser doble campeón...» Jose Soriano De vencer a Charles Oliveira, El Matador se convertiría en el décimo peleador en la historia de la UFC en tener dos cinturones de distintos pesos

Al estar compitiendo en la UFC desde 2007, muchos le ponen el estatus de leyenda. Más aun cuando hace unos meses declaró que estaría interesado en un regreso. Pero no solo eso. Entre los nombres que mencionó para volver estaba el de Ilia Topuria. «Me gustaría pelear con Ilia Topuria. Es muy bueno, pero es más pequeño que yo», declaró en 'The HJR Podcast'. Aunque en términos deportivos no tendría sentido, Nate Díaz fue uno de los peleadores más mediáticos de la compañía estadounidense. Por ello, podría ser interesante a nivel de ventas. Pues bien, el excampeón del peso pluma ha respondido.

A raíz de esta petición Ilia Topuria fue preguntado en una reciente entrevista para ESPN. Este no rehuyó del reto, más bien todo lo contrario. Lo recibió con los brazos abiertos. «Me encantaría pelear con Nate Díaz. Un saco perfecto, de los que me gustan. Tiene un estilo bastante bueno para que uno luzca. Da show, da espectáculo... Y al mismo tiempo es un saco perfecto. Un saco que habla y vende», respondía El Matador a los periodistas Carlos Contreras Legaspi y Mauricio Pedroza.

Todo lo que dice es cierto. Las ruedas de prensa que pueden dar ambos competidores podría ser de las más virales de los últimos años. Además, con el estilo del estadounidense el espectáculo dentro de la jaula está garantizado. No tendrá miedo al intercambio, en el que por seguro aguantaría los estoques iniciales de El Matador. Aun así, poco a poco iría cediendo a la precisión de Topuria, para lo que solo su resistencia podría otorgarle una vía de escape. Peso a esto, las posibilidades de que ocurran son de una entre millones, por lo que solo es un escenario hipotético.