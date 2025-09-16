Ilia Topuria responde a Terence Crawford: «Cuando se quiera medir conmigo, aquí estoy»

La batalla dialéctica entre uno de los mejores boxeadores del planeta, Terence Crawford, y el campeón del peso ligero de la UFC y número uno del ranking libra por libra, Ilia Topuria, está servida. Después de que el púgil estadounidense señalara que El Matador no era, según su opinión, el mejor boxeador dentro de la UFC, argumentando que le gustaba más Cody Garbrandt, el hispanogeogiano publicó un par de mensajes retando a Crawford a un duelo entre las dieciséis cuerdas.

«No hablaré de lo que pasaría entre Crawford y yo en un octágono, hablaré de lo que pasaría en un ring. ¡Lo pondría a dormir en el primer contacto!», llegó a señalar Ilia Topuria. Ante esta osadía, el estadounidense, al ser preguntado en una rueda de prensa, apuntó que debía haber escritos esas palabras «borracho», porque los luchadores de MMA «acostumbran a beber mucho». El pique prometía seguir escalando.

Sin embargo, al ser cuestionado por esta última declaración, Topuria bajó el tono, aunque dejando la puerta abierta a que Crawford sea su futuro rival en caso de que llegue una transición al pugilismo. «No tengo ninguna opinión sobre lo que dijo Crawford: cuando se quiera medir, poner a prueba sus habilidades, su técnica... aquí estoy», expresó El Matador en la rueda de prensa de WOW 22, compañía de la que es accionista.

Además, quiso dejar un último mensaje, en referencia a que los boxeadores no suelen buscar una pelea dentro de la jaula. «Últimamente me molesta porque hay muchos boxeadores que hablan, se meten en nuestro juego, nos critican... Hay muchos atletas de MMA que han intentado ir al boxeo y probar sus habilidades, pero no conozco a tantos boxeadores que hablan que hayan ido a probarse en MMA», sentenció Topuria.