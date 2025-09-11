Ilia Topuria se 'postula' para presidente del Gobierno en España: «Si al pueblo le hace falta, por supuesto que sí»

Después de un par de meses fuera de los focos, Ilia Topuria ha regresado a primera línea mediática. Lo ha hecho para presentar la rueda de prensa de WOW, la mayor organización de artes marciales mixtas de España, de la que es accionista, ya que este sábado se disputará el evento WOW 22, con un cinturón del peso semipesado en juego, en el Madrid Arena. Allí ha estado rodeado de los principales protagonistas de la velada, como el canario Darwin Rodríguez y el valenciano Enoc Solves, que disputarán el combate estelar de la gala.

Más allá de las preguntas lanzadas por los periodistas hacia los luchadores que competirán en WOW 22, Ilia Topuria ha respondido a algunas cuestiones, pese a que ha lanzado balones fuera respecto a su futuro más inmediato. De hecho, a una pregunta de ABC MMA acerca de su próximo combate, de su primera defensa del título del peso ligero de la UFC El Matador ha señalado que lo desconocía en estos momentos. «No tengo ni idea. Estamos en ello, en medio de la negociación, ajustando el calendario del próximo año», ha explicado.

También desde este periódico le hemos interrogado acerca de su siguiente rival dentro de la UFC, pero ha asegurado que «en estos momentos, no hay ninguno». Dentro de la lista de candidatables para enfrentarse al hispanogeorgiano aparecen nombres como el armenio Arman Tsarukyan, el estadounidense Justin Gaethje o el inglés Paddy Pimblett.

Con todo, la anécdota de la rueda de prensa ha llegado cuando han tomado la palabra los espectadores. Uno de ellos, con sorna, le ha preguntado lo siguiente: «Ilia, tu trayectoria deportiva me parece impecable y se hace cierta comparativa con Conor McGregor. Viendo sus últimos vídeos, que se está presentando para ser presidente de Irlanda... ¿Te ves en el futuro postulándote para ser presidente del Gobierno en España?», le ha lanzado este aficionado.

«Se nota, se siente, Ilia presidente», ha respondido con gracia. «La verdad que en este punto de vida, no lo he pensado nunca, no me he planteado ese tipo de reflexión de si quería ser presidente del Gobierno o no, pero si al pueblo le hace falta, por supuesto que sí», ha señalado en un tono distendido.

Más allá de la anécdota, Topuria ha insistido en que la promotora WOW, considerada ya una de las mejores de Europa, pretender cruzar nuestras fronteras para continuar expandiéndose por otros territorios.