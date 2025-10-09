Suscribete a
ABC Premium
Directo
El Gabinete de Seguridad de Israel se reunirá a las 16:00 para votar el acuerdo sobre Gaza

Entrevista ABC

Vicente Luque, rival de Joel Álvarez: «Su punto fuerte en la pelea será el alcance, pero es un tipo muy completo»

El brasileño atiende a ABC a solo 48 horas para su combate contra El Fenómeno en el UFC Río

El psicólogo de Joel Álvarez analiza su debut en el peso wélter de la UFC: «En esta etapa va a desarrollar todo su potencial»

Vicente Luque lanza un 'middle kick' en un combate
Vicente Luque lanza un 'middle kick' en un combate UFC
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Enviado especial a Río de Janeiro (Brasil)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El currículo de Vicente Luque dentro de la UFC es admirable. El brasileño cuenta con 23 combates dentro de la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, con 16 victorias, 14 de ellas finalizadas antes del límite. Por si fuera poco, ... ha llegado a estar clasificado en el número 4 del peso wélter (170 libras, 77,1 kilos). Precisamente en esa división se estrenará este sábado el asturiano Joel Álvarez, y lo hará ante el brasileño, en un duelo que promete ser la pelea más emocionante de la noche por sus dos estilos tan vistosos. A falta de un par de días para el pleito, Vicente Luque atiende en exclusiva a ABC MMA para analizar lo que supone este reto ante el de Gijón, un combate que ambos aceptaron con solo tres semanas de antelación tras la lesión de Santiago Ponzinibbio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app