Vicente Luque, rival de Joel Álvarez: «Su punto fuerte en la pelea será el alcance, pero es un tipo muy completo»

El currículo de Vicente Luque dentro de la UFC es admirable. El brasileño cuenta con 23 combates dentro de la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, con 16 victorias, 14 de ellas finalizadas antes del límite. Por si fuera poco, ... ha llegado a estar clasificado en el número 4 del peso wélter (170 libras, 77,1 kilos). Precisamente en esa división se estrenará este sábado el asturiano Joel Álvarez, y lo hará ante el brasileño, en un duelo que promete ser la pelea más emocionante de la noche por sus dos estilos tan vistosos. A falta de un par de días para el pleito, Vicente Luque atiende en exclusiva a ABC MMA para analizar lo que supone este reto ante el de Gijón, un combate que ambos aceptaron con solo tres semanas de antelación tras la lesión de Santiago Ponzinibbio.

-Vicente, un corto aviso de tres semanas tanto para Joel Álvarez como para ti, que ibas a pelear contra el argentino Santiago Ponzinibbio.

-Sí, lo primero que hicieron fue avisarme de que no iba a poder pelear y me dijeron si quería seguir en la cartelera o esperar a más adelante. Yo dije que quería competir en Río de Janeiro, en mi país, no puedo dejar esta oportunidad. Empezaron a buscar un oponente y qué bueno que Joel se presentó para pelear. Me gusta esta pelear porque él es agresivo, un 'striker', para mí tenía mucho sentido el combate.

-¿Cómo está llevando el recorte de peso?

-Está todo bien, yo tengo tantos cortes de peso, hice peso wélter más de 30 veces, siempre es un desafío pero es algo a lo que estoy acostumbrado, la dieta ha ido muy bien, el entrenamiento también. Preparado para dar el peso el viernes.

-Hablemos de la pelea. Joel ha dicho que eres un cazador. ¿Cómo lo ves a él?

-Lo veo como un peleador que le gusta presionar, ir adelante, no tiene miedo y confía en su estilo. Eso me gusta. Así soy yo también. Hay peleadores que van a correr, que van a hacerlo muy táctico, pero Joel pelea y yo también. Lo mejor va a ser para los aficionados que van a tener un gran espectáculo.

-En España hemos catalogado el combate como el del pueblo, el que todos los fans quieren ver.

-Sin duda, va a ser la mejor pelea de la noche, tiene todos los ingredientes, mi plan es ir y meter la presión y terminar la pelea. Por mi lado, va a ser un gran pelea.

-Me dijo Joel que habéis cerrado un acuerdo no escrito de dar puro espectáculo.

-Así es, lo vi el primer día y le hablé, le comenté que vamos a dar un espectáculo, vinieron a vernos y por nuestra parte les tenemos que entregar un buen show.

-¿Crees que le puede pesar a Joel estrenarse en el peso wélter?

-Sin duda, él es muy alto, no sé cómo daba el peso ligero, pero la fuerza es diferente aquí. No sé con quién se preparó pero puede ser que sea algo nuevo para él.

-¿Una victoria tanto tuya como de Joel os posiciona para el top 15?

-Yo estoy buscando un nuevo ascenso, no se me fue el enfoque de querer ser campeón, una victoria contra Joel me lleva hacia arriba.

-Joel decía que eres un top 5 o top 10 natural, que tu nivel es para estar ahí.

-Yo ya estuve en el número 4 del mundo, el ranking cambia mucho. En este momento no tengo que demostrar nada, ya estuve entre los mejores, tengo que tener una buena racha de victorias y peleas espectaculares. Sé que voy a subir a donde quiero estar.

-¿Te dolió mucho la última derrota contra Kevin Holland este año?

-Él salió como tenía que salir, yo tenía que hacer algunos ajustes técnicos, pero me encantó estar ahí dentro, aprovechar la pelea, me lo pasé bien, conecté unas buenas manos. Me acabó sometiendo con mi sumisión, pero sé los errores que cometí y he mejorado mucho. Una derrota no es algo que me lleve para abajo, me vuelve más peligroso.

-¿Es una segunda carrera hacia el título por tu parte?

-Así es. Pronto voy a estar ahí.

-¿Qué es lo que más te sorprende de Joel? ¿Cuál es su punto fuerte?

-Yo creo que la altura, su distancia, sabe usar muy bien su rodilla, sus golpes desde la larga distancia, eso lo he entrenado mucho. Puede tener buenas finalizaciones también, es un tipo completo, tiene muchas herramientas. Estoy listo para todo.

-En el combate estelar estará Charles Oliveira, que viene una derrota por KO contra Ilia Topuria. ¿Crees que se ha precipitado en su regreso?

-Creo que es muy difícil de valorar, si lo ves desde el lado de los doctores sí que debería descansar más, pero si él se siente bien, puede ser que esté al cien por cien. Va a ser un gran espectáculo, siempre es peligroso, no tiene miedo a ningún peleador, si vemos al Charles que siempre va con todo creo que ganará la pelea.

-Cambiando el tercio. Ya va siendo hora de un evento de UFC en España, ¿no?

-Sí, yo peleé en varios eventos que fueron especiales en Chile, Uruguay, Argentina, creo que sería espectacular en España, que ahora hay una gran afición y tienen un gran campeón, me encantaría ver el evento y participar en él.

-Hablabas de un gran campeón, que es Ilia Topuria. ¿Qué opinas de su figura?

-Creo que es un gran luchador, se ve en todas sus actuaciones, no ha habido ni una pelea en la que no haya mostrado algo nuevo. Todavía sigue creciendo, va a ser dominante y hará una gran carrera hasta el final.