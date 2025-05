Xavi: «Ahora tenemos equipo para competir por todo pero hay que demostrarlo en el campo»

El cierre de mercado eclipsó la previa del partido que el Barcelona juega mañana en Sevilla. El técnico se mostró satisfecho de todos los fichajes que le han traído aunque aseguró que aún habría faltado alguno más. «Estoy un poco liberado, tanto por las salidas como las entradas. Hemos trabajado en equipo y hemos hecho un trabajo espectacular. Estamos muy contentos de dónde estábamos y dónde estamos. Ahora hay que demostrarlo en el campo pero tenemos equipo para competir por todo. El club ha hecho un esfuerzo espectacular para que pudiéramos tener una esta plantilla», empezó valorando el técnico, aunque se mostró exigente: «Estamos entre el mejor escenario y el escenario intermedio. Le ha faltado algún jugador. Pero estoy supersatisfecho de lo que tenemos. Ninguna queja por mi parte, el club ha hecho un esfuerzo titánico. Estoy muy agradecido al club por el esfuerzo».

Sonrió Xavi cuando se le comentó que el club le había confeccionado una gran plantilla. «No me han hecho un plantillón a mí, le han hecho un plantillón al Barça, aunque ya sé que me vais a dar palos si no ganamos», apuntó. Y se sacudió la obligación de tener que ofrecer un rendimiento inmediato: «Yo siento la misma presión cada día. Ser entrenador del Barcelona es desagradecido y desagradable a veces. Si ganas eres la pera pero si pierdes no puedes salir ni a la calle. Soy muy culé y me dejaré la piel para que esto funcione. Si no es así o veo que no puedo, me iré. Al final la pelota dictará sentencia».

Afrontó preguntas sobre nombres particulares. Xavi defendió a Jordi Alba, molesto con el club por haber negociado con el Inter sin habérselo comunicado: «Jordi es uno más de la plantilla. Será importante y debe ser clave con su talento y su veteranía. No tengo ninguna queja. Seguro que juega. Habrá oportunidades para todos, habrá lesiones, sanciones... Ningún jugador me sobra. Hablamos de meritocracia, no miramos nada más que el rendimiento, ni la edad, ni el tiempo que llevan, ni lo que han ganando, ni nada que no sea su rendimiento. Yo a Jordi lo quiero aquí. Tengo muy buena relación con él y el compromiso que tiene con el club es extraordinario, en ningún momento quería que saliera del club. Nos va ayudar tanto desde dentro como desde fuera del campo».

Incluso elogió a Piqué, que ayer emitió un comunicado para defender la privacidad de su vida personal. «Yo le veo tranquilo, entrenando bien. Ayer hizo una sesión muy positiva y nos va a ayudar. No me molesta ningún jugador. Somos una familia y todos tenemos que remar en la misma dirección. En cuanto a su vida personal solo intento que sea feliz. No me meto pero si necesita alguna ayuda, aquí estamos. Futbolísticamente nos va a ser muy útil esta temporada».

Xavi justificó los motivos por los que Piqué o Alba podrían tener menos minutos esta temporada, algo que ya le pasó a él cuando decidió marcharse del Barça por pasar casi más tiempo en el banquillo que en el campo: «Le va a pasar a todo el mundo. Le pasará a Pedri cuando tenga 34 años. Yo tuve una oferta para seguir en el club con 35 años pero entendí que era mi momento de salir. Nos ha pasado a todos y seguirá pasando. No somos eternos», aseguró.

El egarense también justificó la llegada de Marcos Alonso y Bellerín: «Quería laterales puros y en las últimas fechas me urgía en la banda derecha. Bellerín lo es y nos ayudará mucho. Marcos Alonso también. Necesitábamos reforzar los laterales y el club ha hecho un gran esfuerzo para conseguirlo». Y lamentó la salida de Aubameyang: «Me da pena pero por todos los que se han ido. Todos han sido profesionales y han tenido actitud. Aubameyang ha marcado diferencias, como persona es un tesoro y da pena pero era la oportunidad para él, para el club, había que encajar piezas y todos se han quedado contentos, pero a mí me ha dado pena».

Marcos Alonso ya entrena con el grupo

Marcos Alonso ya ha entrenado esta tarde con el resto de la plantilla. El lateral izquierdo, que llega como agente libre tras desvincularse del Chelsea (aunque incluido en la operación Aubameyang), no podrá debutar este fin de semana ante el Sevilla, este sábado a las 21.00 horas en el Sánchez-Pizjuán, pues aún no ha sido inscrito en LaLiga. El que sí puede entrar en la convocatoria en Héctor Bellerín, registrado ayer en los últimos minutos del mercado de fichajes.