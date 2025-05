Valladolid - Barcelona, en directo: resultado y goles del partido de LaLiga hoy

Álvaro Rubio tiene claro su once: André Ferreira, Candela, Cömert, Cenk, Aznou, Juric, Anuar, Amallah, Raúl Moro, Iván Sánchez y Sylla .

El Valladolid ya está descendido y solo ha sumado 16 puntos en 33 partidos, pero estos choques suelen deparar sorpresas y puede perderse Ligas. El Barcelona busca una victoria que le separe a siete puntos del Real Madrid y obligue a los blancos a ganar mañana al Celta para no perder opciones de pelear por la Liga

Pucela se ha desvivido con la llegada del equipo azulgrana. Una lástima que el Valladolid no esté el próximo año en Primera

Flick ha sorprendido dándole la alternativa a Dani Rodríguez , un joven extremo de 19 años. Xavi Hernández ya le convocó en el último encuentro de LaLiga contra el Celta aunque no llegó a vestirse de corto.

"Al final es el Barça, no he visto el once todavía, imagino que harán rotaciones porque se juegan las semifinales de Champions. Es un gran equipo, juegue quien juegue tienen un nivelón"

Le preguntan por el incidente con Luis Pérez: "Es un tema zanjado. Sé la repercusión que ha tenido. Luis y yo, aunque eso no se vio, nos disculpamos a los cinco minutos. Fue así. Está todo zanjado. Hay mucha tensión dentro, es normal. Todos queremos hacerlo bien y lógicamente nos frustramos".

Y concluye con su defensa del estilo: "Es la forma en la que queremos jugar. Lo importante no es la perfección sino la evolución. Siempre intentamos ser mejores, mejores y mejores".