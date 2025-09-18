Fútbol
Las selecciones de Euskadi y Palestina jugarán en San Mamés para homenajear a las víctimas de Gaza
El encuentro amistoso, acordado por las federaciones vasca y palestina para el 15 de noviembre, pretende ir más allá del fútbol
Uno de los puntos calientes de la última edición de La Vuelta a España fueron las carreteras del País Vasco. Allí se vivieron, durante el paso del pelotón ciclista internacional, algunos de los primeros incidentes derivados de las protestas pro palestinas y contra la participación en la carrera del equipo Israel.
Este martes, durante el partido de Champions League entre el Athletic Club de Bilbao y el Arsenal, que acabó con victoria del cuadro londinense, la afición local volvió a llamar la atención sobre lo que está pasando en Gaza. En su regreso a la gran competición continental de clubes, once años después, los hinchas rojiblancos eligieron dejar lo futbolístico a un lado para mostrar una pancarta de apoyo a Palestina.
Con los colores de la bandera palestina y ocupando uno de los fondos, el mensaje en Euskera decía «Zure alboan egongo gara gaurtik azken eguneraino» («Estaremos a tu lado desde hoy hasta el último día»).
Según desveló en la noche del miércoles Televisión Española, los gestos de apoyo a Palestina y contra los ataques de Israel en Gaza tendrán un nuevo episodio en el País Vasco el próximo 15 de noviembre, en este caso con un carácter mucho más institucional.
Homenaje a las víctimas de la franja de Gaza
Según adelantó el ente público, las selecciones de Euskadi y Palestina se enfrentarán el citado día en el estadio de San Mamés. Un partido amistoso, que según fuentes de la federación Palestina citadas por RTVE, iría más allá de ser un evento únicamente deportivo, pues servirá de homenaje a las miles de víctimas de los ataques israelís en la franja de Gaza.
La Federación Vasca de Fútbol ha sido la que ha liderado la organización de este encuentro, junto con la Asociación Palestina de Fútbol, y según RTVE ambas han contado con el visto bueno del Gobierno de España.
