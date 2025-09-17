Antiviolencia propone sancionar a 17 personas por los incidentes en la Vuelta con multas de hasta 4.000 euros Los expedientes corresponden a actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la etapa 12, 14 y 15

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto sancionar a 17 ciudadanos por incidentes en diferentes etapas de la Vuelta Ciclista a España 2025.

Las multas oscilan entre los 3.000 y los 4.000 euros, así como la prohibición de acceso a eventos deportivos durante un periodo de seis meses.

Los expedientes corresponden a actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en los tramos Laredo-Los Corrales de Buelna (etapa 12), Avilés-La Farrapona (etapa 14) y Aveiga-Monforte de Lemos (etapa 15).

