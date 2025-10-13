La adjudicación a Limak de las obras del Camp Nou fue la voluntad del presidente del Barcelona, como ABC explicó en exclusiva en su momento. Este lunes, una información de la Cadena Ser confirma lo adelantado entonces: la constructora turca fue ... la peor calificada en el proceso de adjudicación de las obras, pero el club le subió la nota hasta hacerla ganadora. Estaba contado en este diario: la presidencia del club estudió las ofertas de las constructoras del Íbex e informó a continuación a los turcos, sin experiencia en este tipo de infraestructura, sobre cómo tenían que presentar la suya para que resultara por lo menos aceptable. Además, Laporta se inventó razones como el menor precio y plazo de entrega, o la famosa compensación de 1 millón de euros por cada día de retraso, para justificar una adjudicación que como todo en este presidente sólo se explica si se sigue la pista del dinero. Las constructoras españolas estaban dispuestas a pagar las comisiones legales y propias de estos casos, pero no a ir más allá, ni mucho menos por vías opacas, conscientes de que están permanentemente auditadas.

Noticias relacionadas Sin permiso de obras para el Camp Nou Salvador Sostres

Todo irá bien Las confusas obras del Camp Nou comprometen al Barça Salvador Sostres El resultado ha sido que los prometidos plazos de Laporta no se han cumplido, que el presupuesto inicial ha quedado desbordado, y que por supuesto Limak no ha pagado la compensación de millón de euros diaria por su retraso. El presidente del Barcelona sabía todo esto desde el principio y deliberadamente mintió para poder hacer con los turcos lo que las empresas españolas no le habrían podido permitir ni que hubieran querido. Ni Limak ganó de manera transparente el concurso, ni Laporta confió en ellos por motivos arquitectónicos o de construcción, ni se ha cumplido ninguno de los supuestos incentivos por los que se despreció a las empresas españolas, con mucha más experiencia en la construcción de grandes estadios. Laporta lo sabía entonces y lo sabe ahora. Laporta sabía que mentía, sabía por qué lo hacía, y sabía que podría salirse con la suya, en todos los sentidos y extremos de la operación, y sin el menor problema. Los socios del Barcelona también conocieron el engaño desde el primer momento, entre otras cosas, porque ABC lo explicó, y también El Confidencial, pero como siempre, prefirieron el seguidismo y el fanatismo, tragar con las mentiras sabiendo que lo eran; y pese a todo ello, y a que el Camp Nou ni está acabado, ni se espera que lo esté en los próximos meses, lo cierto es que si hoy se celebraran elecciones a la presidencia del club, las volvería a ganar sin ningún tipo de duda Joan Laporta i Estruch.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión