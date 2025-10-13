Suscribete a
Zelenski afirma que el acuerdo sobre Gaza trae esperanza para la paz en Ucrania

todo irá bien

La adjudicación tramposa de las obras del Camp Nou

«Laporta sabía que mentía, sabía por qué lo hacía, y sabía que podría salirse con la suya, en todos los sentidos y extremos de la operación, y sin el menor problema»

Laporta rebajó las exigencias del pliego de condiciones justo antes de adjudicar la reforma del Camp Nou

Obras del Camp Nou
Salvador Sostres

La adjudicación a Limak de las obras del Camp Nou fue la voluntad del presidente del Barcelona, como ABC explicó en exclusiva en su momento. Este lunes, una información de la Cadena Ser confirma lo adelantado entonces: la constructora turca fue ... la peor calificada en el proceso de adjudicación de las obras, pero el club le subió la nota hasta hacerla ganadora. Estaba contado en este diario: la presidencia del club estudió las ofertas de las constructoras del Íbex e informó a continuación a los turcos, sin experiencia en este tipo de infraestructura, sobre cómo tenían que presentar la suya para que resultara por lo menos aceptable. Además, Laporta se inventó razones como el menor precio y plazo de entrega, o la famosa compensación de 1 millón de euros por cada día de retraso, para justificar una adjudicación que como todo en este presidente sólo se explica si se sigue la pista del dinero. Las constructoras españolas estaban dispuestas a pagar las comisiones legales y propias de estos casos, pero no a ir más allá, ni mucho menos por vías opacas, conscientes de que están permanentemente auditadas.

