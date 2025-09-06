Rodri: «Por simpatía, le daría el Balón de Oro a Lamine o Pedri. Por méritos deportivos, a Dembélé o Vitinha»

Tan solo ha transcurrido una jornada de la fase de clasificación para el Mundial, pero la selección española ya tiene ante sí un encuentro decisivo. Será este domingo ante Turquía, el rival directo de los de Luis de la Fuente en su objetivo de ocupar el liderato del grupo, la única plaza que da acceso directo a la cita mundialista.

El combinado otomano estará arropado por las más de 40.000 almas que se darán cita en Konya, un «ambiente como corresponde a una afición y un país volcados con su selección» para Luis de la Fuente. «Venimos de jugar una Eurocopa con ambientes muy hostiles y este equipo esta preparado para cualquier circunstancia. Será un ambiente muy intenso, muy bonito. Estamos preparados», sostuvo el riojano, que antes de comenzar su comparecencia quiso trasladarle a Luis Enrique sus mejores deseos y una pronta recuperación tras su accidente.

Preguntado por nombres propios, el seleccionador defendió a Le Normand, ciertamente discutido en los últimos tiempos. «Estoy muy contento con Robin. Es uno de los mejores centrales Europa. Yo sé sus aptitudes y características y sé que no se puede cambiar. Sabíamos quien era cuando le llamamos. Nos gusta mucho, hace lo que tiene que hacer y hace sobre todo lo que yo le digo que haga», aseveró.

Sobre Morata, quien ha disputado 10 de los últimos 420 minutos con la selección, De la Fuente aseguró que no ha tenido ninguna explicación para el delantero madrileño porque «sabe cuál es su papel, es un jugador más». «Juegas más o menos en función del plan de juego. Es un jugador muy importante para nosotros, igual que el resto, pero tiene una connotación diferente. Es nuestro capitán», a lo que el técnico añadió que «debería estar recibiendo todos los honores del país».

El futbolista elegido para acompañar a De la Fuente fue Rodri, que se mostró muy contento de volver con la selección después de un año «muy largo». A pesar de que se encuentra en perfectas condiciones físicas a nivel de dolores, es consciente de que «el ritmo es una consecuencia de partidos que puedas jugar», entre los cuales únicamente hay un encuentro completo desde la lesión.

No está preocupado el madrileño por el gran nivel que Zubimendi ha mostrado en su ausencia, sino al contrario, «es una alegría que haya jugadores de tantísimo nivel». Sobre el donostiarra en concreto, Rodri opina que «es un grandísimo jugador. Tiene una disciplina y una mentalidad que le pueden llevar a ser uno de los mejores, si no lo es ya. Hablé con él en su día y le dije que era su momento, que le dejaba las llaves del equipo. Ha estado a un nivel increíble, contento de ver al equipo al mismo nivel».

Otro de los objetivos que se plantea este grupo es batir la racha histórica de partidos consecutivos sin perder, cosechada por los de Vicente del Bosque entre 2010 y 2013 con 29, una cifra de la que el grupo de De la Fuente solo se encuentra a tres partidos. «Sabíamos la capacidad que tenia esta selección. Encadenar tantos partidos sin perder habla de que es una generación que ha hecho cosas grandes y promete mucho más. No queremos parecernos a otras generaciones, queremos hacer nuestro camino», defendió Rodri.

Por último, sobre uno de los debates más recurrentes en el mundo del fútbol como es el Balón de Oro, el centrocampista del Manchester City sorprendió con la sinceridad de su respuesta. «El PSG ha sido el equipo de la temporada. Sería difícil pensar en no dárselo a un jugador de ese equipo. Me alegro mucho por Luis enrique y Fabián. Por simpatía, me encantaría que fuera Lamine o Pedri. Por méritos deportivos se lo daría a Dembélé o Vitinha, por ejemplo».