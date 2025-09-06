La selección se acostumbra a vivir sin nueve

Hacer de la necesidad virtud. Se trata de una forma de afrontar la vida, promovida originalmente por los primeros estoicos en el siglo III a.C., que ha perdurado al paso del tiempo como una frase más en el lenguaje popular. Además de resumir la ... situación en el ataque de la selección. Luis de la Fuente tiene entre manos un grupo sin la presencia de un delantero centro estrella, un Morientes, Raúl o Torres. Morata cumple ese perfil, pero su bajo nivel ha obligado a España a acostumbrarse a vivir sin nueve. Una situación de necesidad en la que la virtud responde al nombre de Oyarzabal.

El ariete de la Real Sociedad se ha convertido en los últimos tiempos en el auténtico especialista de entre los seleccionados españoles para ocupar la punta de ataque. El pasado jueves, a pesar de la aparición de Morata en la comparecencia previa al encuentro a menudo asociada con la titularidad, el elegido para ser de la partida ante Bulgaria fue el de Éibar. Menos de cinco minutos tardó en darle la razón al seleccionador. Recibió un genial pase de su excompañero Zubimendi y con un control y definición inmaculados sumó un nuevo gol a su estadística.

Son 17 tantos los anotados por Oyarzabal en los 47 encuentros que ha disputado con la selección española. Unos registros que ya le ubican entre los quince mayores goleadores de la historia española y le dejan a tan solo seis dianas de ingresar en el top diez. De sus compañeros de convocatoria, únicamente Morata y Ferran Torres se encuentran por encima del guipuzcoano. Algo que no ocurre tomando en cuenta solo los partidos de la etapa De la Fuente, en la que el realista presume de ser el mayor anotador con once goles a la órdenes del riojano, a una distancia considerable de los siete de Morata y los seis de Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran y Joselu.

Con todo, la aportación del eibarrés no se limita a la faceta goleadora, como volvió a demostrar sobre el césped del Estadio Nacional Vasil Levski de Sofía. Juego de espaldas, capacidad asociativa, una máquina de ejecutar desmarques y un sabio conocimiento del área. Por no tratarse de un ariete clásico conocido en el fútbol como '9', se tiende a calificar la posición de Oyarzabal en la selección como falso nueve. Nada más lejos de la realidad. Al contrario que Fábregas con Del Bosque, que abandonaba su posición para sumarse como un centrocampista más, el vasco es el jugador español que mejor se desenvuelve entre los centrales rivales, un delantero con todas las de la ley aunque haya desempeñado gran parte de su carrera más retrasado o pegado a una banda.

Al buen desempeño de Oyarzabal se suma la situación que viven sus competidores por un puesto en el once. Llamativa especialmente la que atraviesa Morata. El capitán de la selección calentó durante la mayoría de la segunda parte en Bulgaria, pero volvió a quedarse sin minutos. De los últimos cuatro encuentros disputados por España, incluidas dos prórrogas en la Nations League, su participación ha sido de 10 minutos, una cantidad irrisoria respecto al total de 420 posibles. Una oportunidad que precisamente le llegó en la final ante Portugal, en la que su fallo en la tanda terminó por condenar las aspiraciones españolas.

Entre el resto de alternativas se encuentra sobre todo Ferran Torres, recambio natural de Oyarzabal en la selección, además de Samu, un Dani Olmo que acostumbra a ocupar la medular y aquellos jóvenes que puedan irrumpir hasta el Mundial, como Gonzalo, ariete del Madrid actualmente en la sub-21. Pero todos ellos parten por detrás de un Oyarzabal que, además de cuajar el mejor rendimiento, es un especialista en finales, como se pudo comprobar en el Olímpico de Berlín. Es el héroe de la Eurocopa quien llena el vacío de delanteros centros en España.