El 'hacker' del CTA no llega a tres semanas en el cargo

Chema Alonso deja su cargo en el Comité Técnico de Árbitros (CTA) menos de tres semanas después de su nombramiento. El 'hacker', exdirectivo de Telefónica, fue nombrado asesor de Innovación Tecnológica e Inteligencia Artificial (IA) en el renovado equipo arbitral. 17 días después, tras su fichaje por Cloudflare, una empresa tecnológica estadounidense especializada en ciberseguridad y computación en la nube ubicada en la lista negra de LaLiga, como adelantó 'El Confidencial'.

El pasado 21 de julio la RFEF anunciaba el sorprendente nombramiento de Alonso, un ingeniero informático, que tras triunfar como fundador y CEO de la empresa de ciberseguridad ElevenPaths, llegó a ocupar el cargo de 'Chief Digital Officer' en Telefónica. Una etapa que terminó de forma abrupta con el relevo en la cúpula de la empresa, ahora liderada por Marc Murtra y que le despejó el futuro para recalar en el CTA. Una arriesgada apuesta para implicarle en uno de los proyectos más ambiciosos del arbitraje como es el de crear un sistema apoyado en la IA de cara a las designaciones y los ascensos y descensos de colegiados. Además, rodeada de polémica desde el inicio por su sentimiento madridismo.

El pasado lunes, el propio Alonso anunció en su perfil de LinkedIn su incoporación a Cloudflare comovicepresidente y director de Desarrollo Internacional. Una empresa que se encuentra en la lista negra de LaLiga en el marco de su lucha contra la piratería. Javier Tebas, directamente, llegó a acusar a la compañía estadounidense de «colaborar con actividades ilegales como el proxenetismo, prostitución, pornografía, comercialización de falsificaciones, fraude y estafa». Una circunstancia que, sumada a la incompatibilidad de mantener los dos cargos en el arbitraje español y Cloudflare, llevó a Chema Alonso a anunciar su dimisión.