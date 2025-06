Pepe Rodríguez: «Soy del Real Madrid, he sufrido muy poco en mi vida»

Maestro entre fogones, para el toledano José Javier Rodríguez (Illescas, 1968) el fútbol empieza y acaba con el Real Madrid. Con una estrella Michelín y unas cuantas Liga de Campeones en su memoria es imposible no sentirse feliz. Ya lo ven: directo y sin filtro.

-¿Qué signifca el deporte para usted?

-El deporte es aquello que yo puedo manejar con un mando a distancia. De joven jugaba al tenis, al baloncesto, me gustaba el fútbol, pero no estaba dotado para ninguna de esas cosas. Y luego estuve muchos años dedicándome a la gastronomía pura y dura. Nunca he sentido atracción por hacer deporte.

-Tropecientas entrevistas y primer protagonista que confiesa no hacer nada.

-Un hijo mío me enganchó al tenis y me rompí la fascia y dije: «Esto son señales de que no debo hacer nada». Salgo a andar, me gusta.

-¿Disfruta o sufre, con el deporte?

-Yo sigo el fútbol y al Real Madrid, por lo que he sufrido muy poco en mi vida. He tenido más alegrías que decepciones. He seguido a Nadal, fíjate todas las alegrías que me ha dado. Ahora, a Alcaraz. El deporte tiene que ser para pasarlo bien, si no...

-¿Lo dice por la última campaña del Real Madrid?

-Son transiciones que tienen que darse. Si siempre ganara el Madrid sería aburridísimo, pero es que ha ganado tanto que yo le perdono todo lo que pueda perder. Algunos, en su vida, no van a vivir lo que yo. Con lo cual, ¿qué más le puedo pedir? No soy tan exigente, sabiendo que este año hay que ganar cosas.

-¿Más antiátletico o anticulé?

-Los pondría a los dos en el mismo lugar. No me han parecido rivales, nunca. De crío, el Atlético me parecía un equipo hermano. Luego he sentido a los atléticos atacándome, no te imaginas de qué forma. Y me da la risa. ¡Pero si no hemos jugado a veces ni en la misma competición y cuando hemos jugado les hemos ganado! Es ese hermano pequeño al que hay que querer.

-La condescendencia queda fea. Luego no se queje.

-Hay que serlo con los atléticos, buscan estar ahí arriba y les cuesta mucho, porque cuando han estado y lo han tenido en la mano se lo ha quitado el Madrid. Eso tiene que ser muy duro, lo entiendo perfectamente.

-Así se pasaron ustedes 32 años, ¿no lo recuerda?

-No me disgusta el Atlético de Madrid pero ¿le dejamos ganar la Champions para que tenga una y estén más tranquilos? El Madrid es un equipo ganador, debe ganarlo todo.

-Para eso han fichado a Xabi Alonso.

-Xabi lo tiene difícil. No va a construir un equipo desde abajo. Tiene jugadores con manías y defectos. Ese es su reto. Es un tipo serio, que creo que sabe dónde viene y sabe la exigencia que se le va a pedir. Ha estado dentro y viene de otros clubes importantes.

-Si le lee, sale por piernas, Pepe.

-Eso le tiene que aportar adrenalina y pensar que está en el mejor club del mundo y que tiene que quitar todas esas manías y defectos que llevamos acumulados desde hace mucho tiempo. Aún ganando cosas importantes, no nos íbamos satisfechos. Todo era la épica y en el último minuto y de una forma un poco extraña, sin dominar los partidos.

-¿Qué jugador le quitaría al Barça?

-A Pedri. En su día, le hubiera quitado a Messi y a Busquets. Me gustan esos tipos que, desde atrás, articulan. Me encantan los jugones tipo Modric o Pedri, esa gente que esconde el balón. Robaría a Vitinha, del PSG. El resto me dan igual, porque ya tenemos casi de todo.

-¿Alguna alternativa a robar?

-Reconvertir a Bellingham. Decirle: «No subas, tú atrás, manda, da balones. Si ya hay tíos adelante que van a meter goles y van a correr».

-¿A qué cinco comensales sentaba usted en su restaurante para hablar de deporte?

-A Míchel, para que me hablase de cómo era la 'quinta del buitre' y aquellos momentos con Ramón Mendoza. Era mi ídolo. A Zidane, por lo que supuso como una renovación. A Rafa Nadal, que me parece un superhombre. A Indurain, uno de los grandes del mundo y ahí está el tío en su pueblo, montando en bici con amiguetes, sin tener ningún tipo de protagonismo. Y el quinto sería Miguel Ángel, que en paz descanse. Cuando yo era un crío quería ser él.

-¿Sería descabellado vender a Vinicius?

-No. Nada es descabellado en el Real Madrid. Ese club y ese escudo es están por encima de los jugadores.

-Sin matices.

-Es que, mi hijo, por ejemplo, ve como una tragedia la marcha de Kroos y que Modric se vaya a jubilar. Pero antes estuvo Zidane y, antes, Raúl y tendrán que venir jugadores o los haremos en La Fábrica y harán grande al Real Madrid.

-¿De La Fábrica para el primer equipo? Mucho debe cambiar la cosa.

-Habrá que apostar, que a lo mejor no se apuesta. Es más fácil comprar a un tío de 200 millones. Fallas menos. Mira los grandes clubes del mundo, lo que hacen a base de talonario.

-¿Qué pasaría por su cabeza si Lamine Yamal ganara el Balón de Oro?

-Me parece un gran jugador. Pero no es el tipo que más me emocione viendo al fútbol. Yo le daría Balones de Oro a Messi siempre, porque me ha parecido algo diferenciador. Pero, ¿qué ha ganado Lamine?

-Para tener 17 años, no va mal.

-Por eso. ¿Cómo le vamos a dar el Balón de Oro? Que haga esas cosas más que debe hacer para ganarlo.

-Si mañana Florentino le ofrece dejar 'El Bohío' y ser el cocinero del Madrid, ¿usted qué dice?

-Florentino, por favor, llámame.

-Vamos a hacer méritos, ¿qué le ofrecería para comer, hoy, a Florentino?

-Hay que darle un plato liviano. Tiene ya una edad. Trataría de no fallar en ese menú degustación.

-¿A Laporta?

-Laporta se come el menú de degustación entero y le tengo que acabar con callos. Ese hombre tiene chasis.

-Luis Enrique. Ya sabe que los huevos son innegociables.

-No le hemos sentado aquí, pero le sentaría. Me parece un personajazo. Pero si vienes aquí, te deberías dejar llevar por esa fiesta. No podemos querer comer como comemos siempre en todos los sitios. Eso me parece una tragedia. Si le gustan los huevos y me los pide, se los haría encantado. Me interesa su rollo y su filosofía.

-Le recuerdo que es usted madridista y Lucho no es muy de su cuerda.

-Y yo le he tenido mi manía de jovenzuelo, cuando se nos fue. Bueno, es que le echamos. Un tipo al que le echamos de casa, que no le hemos sabido ver el potencial, se va al enemigo y nos vacila, no puedo decir nada más que «olé». Y cuando le oyes hablar de su hija, ahí me descubro y digo, «Luis, te deseo lo mejor del mundo entero».

-Un futbolista gourmet.

-Iván Helguera. Eso no lo pueden decir todos los jugadores. Son bastante primarios en ese sentido.

-Acábeme la entrevista y la frase «el Mundial de Clubes es…».

-Ese sorbete que no sabíamos a qué sabía, que te lo daban en las bodas de los pueblos, que te decían que era un cortante. Nunca entendías por qué, entre un pescado y una carne, te daban el sorbete. Pues con el Mundial de Clubes, un poco igual.

-A Florentino le gusta.

-Una cosa es lo deportivo y otra lo económico. ¿A quién no le gusta el prestigio?