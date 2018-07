S.D.

Inglaterra está en éxtasis. 28 años después, la selección de los «Tres leones» vuelve a unas semifinales. Como no podía ser de otra manera, la alegría del país se ha trasladado a los medios de comunicación de las islas británicas.

«The Sunday Mirror», uno de los principales periódicos deportivos del país, ha calificado a los jugadores de la selección inglesa de «Semi-Dioses». Con la imagen de Maguire celebrando su gol ante los suecos, «Sport Star Sunday» ha titulado «Here we cro», ya pensando en el choque contra los croatas.

Con la victoria ante Suecia, las cabeceras de «The Guardian» y «The Sunday Times» se encomiendan al optimismo de cara a las semifinales con los titulares «Un país espera» y «Esperanza y gloria» respectivamente.