Inglaterra, semifinalista 28 años después

Inglaterra, con su victoria este sábado ante Suecia (0-2), ha roto el muro de los cuartos de final y, después de 28 años, ha conseguido clasificarse para unas semifinales de un Mundial.

Los ingleses, que se proclamaron campeones del mundo en 1966, cuando jugaron como anfitriones, no conseguían acceder a una semifinal desde el Mundial de Italia 1990. Entonces, Alemania cerró el paso a la final al conjunto de los tres leones en la tanda de penaltis. Un partido que pasó a la historia por la famosa frase del entocnes jugador Gary Lineker: «El fútbol es once contra once y al final ganan los alemanes».

Con su victoria ante Suecia (0-2), Los ingleses, que en la fase de grupos se enfrentaron a Túnez, Bélgica y Panamá, ha igualado ya la cantidad de goles que consiguió cuando se proclamó campeona en casa en 1966. El conjunto de Gareth Southgate, que se enfrentará en semifinales al vencedor del último partido de cuartos, el Rusia-Croacia, ya ha logrado once tantos en Rusia 2018, seis de ellos de su capitán, Harry Kane.