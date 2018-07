Francia - Croacia, la final del Mundial de Rusia en directo

Actualizado: 15/07/2018 17:14h

14Minutos sin dominador claro del encuentro. Francia ha intenado dar un paso al frente tratando de pausar el partido y las ansias de su rival.

11Nuevo intento de Croacia. Modric cogó un balón al área desde el centro del campo que casi dejaba solo a Perisic. Mal control del jugador del Inter de Milán, que de haber conseguido bajar en balón se quedaba solo delante del portero.

1010 minutos de dominio de Croacia en la final, que parece que ha salido con una marcha más. No cesa en su intento de encontrar el camino al gol.

8No encuentra cabeceador el saque de esquina, pero la pelota siguió en posesión de Croacia, que sigue apretando a los franceses.

7Buena acción de Rakitic por la banda diestra que acaba en córner. Va a coglarla Modric.

5La selección «bleu» apenas ha conseguido pasar del centro del campo. Parece que esta incómoda, aunque el combinado de Deschamps ha demostrado durante el torneo que sabe esperar su momento y tener paciencia.

4Lo intenta Croacia por la banda derecha. Una buena jugada de Rebic finalizó con un centro al área del lateral Vrsaljko, que no encontró rematador.

3Ha salido valiente Croacia, buscando las consquillas a la defensa francesa, sin miedo.

1Falta de Modric sobre Umtiti en el área francesa. Han comenzado presionando arriba los croatas.

0¡Comienza la final del Mundial, Croacia pone el balón en juego!

Los jugadores ocupan sus puestos en el campo. Va a poner la pelota en juego Croacia.

Todo listo, el inicio de la final del Mundial de Rusia es inminente. Bienvenidos al Francia - Croacia.

Por primera vez en una final de un Mundial, suena el himno nacional de Croacia.

El colegiado argentino del encuentro, Pitana, es el primero en pisar el verde, le siguen los jugadores de cada equipo. Comienza a sonar el himno nacional de Francia.

Rostros serios en la cara de los futbolistas, que esperan serios a ser llamados para saltar al campo.

El portador del trofeo es el vigente campeón Philipp Lahm, que ya la ganó con Alemania en la última edición, hace 4 años.

Momento en el que se saca la Copa del Mundo al campo y se muestra a los espectadores.

Menos de 10 minutos para el comienzo del encuentro. Todo listo para la batalla final por la Copa del Mundo.

Se suma Will Smith al espectáculo, el estadio es una fiesta.

Comienza la gala de clausura del mayor evento futbolístico del mundo. El cantante Nicky Jam salta al césped del estadio Luzhiki y canta.

Ayer se disputó el penúltimo partido del Mundial, por el tercer puesto, entre la renovación de Inglaterra de Gareth Southgate con su proyecto de futuro, y la generación de oro de la Bélgica de Roberto Martínez, que resultó vencedora de este cruce, logrando su mejor puesto en este torneo.

En lo que respecta a Croacia, tras caer en primera ronda en el pasado Mundial, ha llegado a la final de Rusia de forma histórica. Ahora procurará añadir la estrella de campeones sobre su escudo. Aquí todo lo relativo a Croacia.

Francia llega a la final del Mundial con la experiencia de haber perdido la Eurocopa de 2016, pero con 14 jugadores nuevos dispuestos a coronarse como campeones. Aquí todo lo que debes saber de Francia.

Todo preparado. El nuevo campeón del mundo se corona hoy en Rusia

