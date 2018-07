Casillas estalla contra el VAR en el Francia-Croacia, la final del MUndial:

Actualizado: 15/07/2018 18:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Francia se adelantaba en la final del Mundial de Rusia con un lanzamiento a balón parado de Griezmann que era desviado a portería por el croata Mandzukic en su intento de despeje, una jugada que nacía en una falta inexistente sobre el propio delantero galo señalada por el árbitro argentino Néstor Pitana. (Francia-Croacia en directo)

Una polémica acción que tenía continuidad en el gol en propia puerta de Mandzukic porque el delantero croata, en su intento de despeje, era molestado por Pogba, que estaba en fuera de juego cuando Griezmann ejecutaba el lanzamiento. (La polémica jugada)

Una jugada en la que podía haberse recurrido al VAR, aunque no ha sido así. El guardameta español Íker Casillas ha mostrado en las redes sociales su extrañeza por ello.

Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señala una falta que no es a Griezman. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada. — Iker Casillas (@IkerCasillas) 15 de julio de 2018

Tras el gol de Francia, Croacia reaccionaba y empataba por mediación de Perisic, pero Francia volvía a adelantarse en el primer tiempo con un gol de penalti que era señalado por el argentino Pitana después de acudir, en esta ocasión sí, al VAR. Perisic tocaba el balón claramente con la mano en un saque de córner y las imágenes ayudaban al árbitro a resolver su duda. Griezmann marcaba el 2-1.

Íkar Casillas aparecía de nuevo en las redes sociales al entender que el árbitro, a pesar del uso del VAR, se equivocaba al señalar el penalti. «Otro error! Perisic no puede quitar la mano. Matuidi quiere cabecear, mide mal y no la da con la cabeza. Perisic se encuentra la bola. Para mí, no es penalti», ha afirmado el guardameta español del Oporto.

Otro error! Perisic no puede quitar la mano. Matuidi quiere cabecear, mide mal y no la da con la cabeza. Perisic se encuentra la bola. Para mí, no es penalti. — Iker Casillas (@IkerCasillas) 15 de julio de 2018