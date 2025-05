El chef español que da de comer a la FIFA

Dani García (Málaga,1975) alcanzó la cumbre de su carrera como cocinero en 2019 al lograr tres estrellas Michelin con su restaurante homónimo en Marbella. Entonces decidió dar un giro a su carrera y abrirse a nuevos caminos hasta crear un imperio gastronómico con ... ramificaciones en varios lugares del planeta. Uno de ellos es Doha, donde el andaluz tiene abiertos dos restaurantes, 'BiBo' y 'Lobito de Mar', y acaba de estrenar también el 'TwentyNine's', su primer 'sports bar' en colaboración con La Liga y el grupo Alfardan. Con el trajín del Mundial no ha parado de ir y venir a la capital qatarí en el último mes, y en uno de esos viajes saca tiempo para hablar con ABC desde la última planta, la 62, del Kempsinski Residence and Suites, el segundo edificio más alto de Doha. En el menú de la conversación, un tema principal, pues fue él quien se encargó del catering para la cena oficial con el que la FIFA agasajó a 1.400 comensales en la ceremonia de inauguración. Responsabilidad y alegría a partes iguales. «Cuando vinimos a Qatar hace tres años ya estaba en el ambiente que llegaba el Mundial, pero no tenía muy claro cómo iba a ser o si yo iba a estar. Hace pocos meses surgió la posibilidad de hacer ese catering y ahí ya me planifiqué para pasar más tiempo aquí. A nivel personal me hace mucha ilusión, porque soy muy futbolero y lo estoy aprovechando al máximo».

Cristiano rompe su silencio: «Mucho se ha escrito, pero mi dedicación a Portugal no cambió ni por un instante» Miguel Zarza Ravioli de rabo de toro, verduritas en adobo o brioche de chorizo son algunos de los platos que se sirvieron en un menú, por otra parte, muy internacional. «Tienes que dar de comer a personas de muchas nacionalidades y culturas y no lo puedes centrar solo en comida española. La parte vegetal cobra mucha importancia también. El objetivo es que todo el mundo, independientemente de sus gustos, encuentre algo que le guste». La magnitud del evento no le impresionó, aunque admite que hay que estar pendiente de mil detalles: «Se trata de jugar a escalar: si para cien personas necesitamos unos determinados recursos, para mil personas será lo mismo pero multiplicado por diez, y en lugar de un punto de cocina habrá que tener cinco. Es más una cuestión de volumen y de orden». Tampoco se asustó con la relevancia de los invitados, con varios jefes de Estado, entre ellos el propio Emir de Qatar. «Siempre lo digo en mis restaurantes. Que venga alguien importante o famoso está muy bien, pero tenemos respeto hasta al último cliente. Hay gente que ahorra para ir a comer a tu restaurante haciendo un esfuerzo económico brutal. Esa persona tiene que tener el mismo trato o mejor que cualquier conocido. A nivel personal es gratificante, pero en lo profesional no hay diferencia». Antes de la eliminación, a sus restaurantes de Doha acudieron varios de los internacionales de la selección española, cuyas preferencias no son muy diferentes del resto de los mortales: «Hay de todo, pero en general les gusta comer proteína buena, de calidad». García mantiene muy buena relación con muchos futbolistas. Es amigo personal de Sergio Ramos, al que utilizará de catador cuando el próximo año abra su primer restaurante en París. Y también de Jordi Alba, a quien diseñó el menú de su boda. Pero tiene un cariño especial por Busquets: «Todo el mundo sabe cómo es en el campo, pero es una suerte conocerle fuera. Un tío absolutamente excepcional». El cocinero vivió en el estadio la decepción de caer en los octavos ante Marruecos, un chasco que le transportó a los años de frustración de la selección que le acompañaron hasta la vida adulta: «Desde el codazo a Luis Enrique, el gol anulado a Morientes ante Corea… Un querer y no poder». García es de aquellos a quienes el trabajo del seleccionador le convencía, por más que en cuestiones culinarias no parezcan coincidir: «Él es un atleta, y comprendo que su manera de ver la gastronomía es otra. La comida para él es gasolina, pero creo que no la ve de manera placentera. Se pierde muchas cosas, y encima siendo un tío asturiano… A mí me cae muy bien, como todas las personas que mueren con sus ideas. No entiendo que se vendiera la idea de que quería hacer daño a la selección». De hecho, ve muchas similitudes entre las responsabilidades que se asumen dentro de un banquillo y en la cocina de un gran restaurante. «Un equipo de fútbol no es solo lo que se ve en el campo durante noventa minutos. Es también una convivencia, ver qué aporta cada uno… Yo hago muchas cosas, pero una de las más importantes es gestionar el éxito y a la gente que tengo a mi lado, que al igual que en una plantilla pueden ser 25 o 30 personas. Lo más difícil siempre es gestionar los egos». Doha fue la primera experiencia internacional de Dani García, una elección nada casual. Como cocinero nació en Marbella y desde allí sigue moviendo los hilos de su grupo. «Aquello en verano es la capital de Oriente Medio. Hay muchísimos qataríes, pero también saudíes, kuwaitíes, dubaitíes. Consumen mucho nuestros restaurantes y nuestras marcas, por lo que hay un hilo conductor y un por qué. No es estar por estar». El atún y el arroz son los productos más demandados por los autóctonos: «La paella les fascina, porque les gusta comer arroz, lo identifican y les encanta la forma en la que la hacemos aquí. Los árabes tienen una cultura muy clara con la comida. Les gusta compartir, que haya mucha cantidad y todo al centro. Y, además, rápido». MÁS INFORMACIÓN La Liga manda en las semifinales de Qatar: Atlético y Sevilla a la cabeza

De la Fuente, a ojos de sus excompañeros Misa de diez en Doha: cómo es el único templo católico en Qatar En una semana acabará el Mundial, y al igual que otros muchos, Dani García también se cuestiona por lo que pasará el día después: «Es la pregunta del millón. Desde hace tres años todo está enfocado en este evento, y eso incluye a miles de trabajadores que en cuanto acabe volverán a sus países porque su labor ha terminado. A Qatar le ha servido para darse a conocer al mundo y ahora seguirán haciendo cosas. Están muy enfocados al deporte y a la cultura. Tienen la Fórmula 1, las motos, golf, pádel, tenis… ¿Qué es lo siguiente? A este nivel solo unos Juegos Olímpicos…».

