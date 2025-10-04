Goles y regates entre insultos, el sino del israelí Salomon

El fútbol nunca se ha podido abstraer de la actualidad y en infinidad de ocasiones ha sido el metrónomo que mide el pulso de la sociedad. Con la Franja de Gaza como trasfondo, el Bernabéu recibirá esta noche durante el partido ante el Villarreal ( ... 21.00 horas / Movistar+) la visita de Manor Solomon (Kfar Saba, Israel, 1999), único jugador israelí en LaLiga, que convive con los reproches por su defensa a los ataques de su país a Palestina, algo que ha generado mucho debate en el mundo del deporte..

Solomon fue el último fichaje inscrito en el pasado mercado estival, dos minutos antes del cierre oficial. El extremo llegaba al Villarreal cedido por el Tottenham y tras ser una de las estrellas del Leeds United (10 goles y 12 asistencias en 39 encuentros) la pasada temporada, donde también jugó a préstamo.

Pero Solomon ha sido más noticia por su origen y por su apoyo público a Israel y al régimen de Benjamin Netanyahu que por sus logros futbolísticos. De hecho, en 2023 expresó abiertamente su respaldo a su país tras los atentados de Hamás en octubre de ese año. Fue la espoleta que provocó un hostigamiento en las redes sociales y durante los partidos que disputaba.

El Leeds ya se vio obligado a emitir un comunicado (diciembre de 2024) anunciando sanciones contra los autores de cánticos contra el delantero durante un partido ante el Stoke City. Poco antes los comentarios antisemitas en medios sociales deslucieron su boda con Dana Voshina. Curiosamente, durante su desplazamiento para contraer nupcias, quedó atrapado en Israel por el cierre del espacio aéreo, derivado del conflicto que también mantiene su país con Irán.

Entonces jugaba en el Tottenham y ya recibió el rechazo de su propia afición. «Genocida», «no eres bienvenido», gritaban los seguidores 'spurs'. Una tónica habitual que se ha ido repitiendo en todos los equipos en los que ha estado. En el Leeds le acusaron de «sionista» y de «asesino de niños». Y en el Villarreal no ha sido una excepción: algunos aficionados 'groguets' se sirven de banderas palestinas para adornar sus comentarios sobre el delantero. También han aparecido pegatinas en las paredes de la ciudad contrarias a su fichaje.

A pesar de todos los reproches que recibe, su rendimiento en el Submarino Amarillo no está siendo malo. Hace diez días anotó el gol del triunfo ante el Sevilla (1-2) en el minuto 86, cuando solo llevaba tres minutos sobre el terreno de juego. La afición hispalense le insultó cuando saltó al terreno de juego. También fue decisivo en la victoria ante Osasuna (2-1) al asistir a Mikautadze para que anotara el empate de cabeza.

Aunque sus últimos comentarios se han atemperado, Solomon siempre ha mostrado su apoyo público al gobierno de Israel y a su dura política exterior respecto a la Franja. «Israel tiene derecho a defenderse» es una de sus afirmaciones, consigna reiterada por Netanyahu para justificar el genocidio tras los ataques del 7 de octubre en el que milicianos palestinos asesinaron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 250. También en Instagram negaba la participación israelí en un ataque a un hospital de civiles y niños: «Se bombardean ellos mismos y luego nos echan la culpa a nosotros», justificó, enervando a los grupos Pro-Palestina .

Más comedido se mostró cuando le preguntaron por las manifestaciones y protestas vividas durante la Vuelta Ciclista a España contra el equipo Israel-Premier Tech, propiedad de un empresario cercano a Benjamin Netanyahu. «Estoy aquí para jugar al fútbol, no para hablar de política. Soy israelí. Estoy orgulloso de serlo. Pero estoy aquí para jugar al fútbol», apuntó el delantero hebreo, que acumula 46 internacionalidades.

Este miércoles su nombre volvió a estar en los medios de comunicación. Solomon se descartó para jugar ante la Juventus en el regreso de la Champions a La Cerámica tres años después: «Lamentablemente, no podré jugar esta noche debido a una festividad judía. Le deseo lo mejor al equipo». El atacante se refería a la celebración de Yom Kipur, Día de la Expiación, el día más solemne del calendario judío en el que los creyentes se deben al ayuno, la oración, la abstención de placeres físicos y del trabajo. También se prohíbe el esfuerzo físico y el uso de transporte, por lo que Solomon no pudo acudir ni al estadio. Hoy sí estará en el Bernabéu, convocado por Marcelino para que ayude al Villarreal a superar al Real Madrid en la clasificación.