Trump da a Hamás hasta el domingo para alcanzar un acuerdo o «se desatará un infierno» contra ellos

Donald Trump ha fijado un plazo preciso para que Hamás acepte su plan de paz en Gaza. El presidente advirtió de que la organización palestina tiene hasta el domingo a las seis de la tarde, hora de Washington, para dar una respuesta afirmativa, ... o se expone a una intensificación de la ofensiva israelí.

«Debe alcanzarse un acuerdo con Hamás antes del domingo por la tarde a las SEIS (6) P.M., hora de Washington» (la medianoche del lunes en la España peninsular), escribió en su red social. «Si este acuerdo de última oportunidad no se alcanza, se desatará un infierno como nunca se ha visto antes contra Hamás».

El plan fue presentado el lunes en la Casa Blanca, en compañía de Benjamin Netanyahu, y cuenta ya con el respaldo de Israel y de los principales países árabes de la región, incluidos Egipto, Jordania, Arabia Saudí y Catar.

Noticia Relacionada Hamás rechaza el papel de Blair en la posguerra de Gaza Mikel Ayestaran Hay discrepancias de criterio entre la cúpula del grupo dentro y fuera de la Franja respecto al plan presentado por Trump para acabar con la guerra en la Franja

El documento, elaborado con la participación del ex primer ministro británico Tony Blair, prevé un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes en un plazo de 72 horas, la desmilitarización de Gaza y la creación de un gobierno de transición formado por tecnócratas palestinos, acompañado por una fuerza internacional de estabilización. Hamás quedaría excluido de la administración del enclave, aunque se le ofrece amnistía a sus miembros y la posibilidad de salida segura al extranjero.

La Casa Blanca sostiene que la iniciativa busca abrir la puerta a una paz duradera en Oriente Próximo. Trump subrayó que Hamás «ha pagado un precio enorme por el 7 de octubre», con unas 25.000 bajas, mientras los grupos palestinos elevan la cifra de muertos a más de 65.000 en dos años de guerra. Naciones Unidas ha pedido un acuerdo urgente que alivie la crisis humanitaria en la Franja, en medio de desplazamientos masivos y un colapso sanitario.

En paralelo, Netanyahu ha reiterado que, si Hamás rechaza el plan, tiene vía libre «para hacer lo que tenga que hacer». «Hamás va a hacerlo o no», zanjó Trump, «y si no, tendrá un final muy triste».