Suscribete a
ABC Premium

Trump da a Hamás hasta el domingo para alcanzar un acuerdo o «se desatará un infierno» contra ellos

El presidente estadounidense espera una respuesta a su plan para una paz duradera en Oriente Próximo

Al Haddad, jefe militar de Hamás, principal obstáculo al acuerdo

Trump ha prometido «un final muy triste» para Hamás si no acepta la propuesta de paz
Trump ha prometido «un final muy triste» para Hamás si no acepta la propuesta de paz REUTERS
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Donald Trump ha fijado un plazo preciso para que Hamás acepte su plan de paz en Gaza. El presidente advirtió de que la organización palestina tiene hasta el domingo a las seis de la tarde, hora de Washington, para dar una respuesta afirmativa, ... o se expone a una intensificación de la ofensiva israelí.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app