Lista de España hoy, en directo: convocatoria de Luis de la Fuente para la fase final de la Nations League

Sigue en directo la última hora de la lista de convocados de Luis de la Fuente para la Selección española para los partidos de la Nations League hoy.

Buenos días. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la lista de Luis de la Fuente para los partidos de la Final Four de la Liga de Naciones. La lista será pública a las 11:30

Una de las mayores peticiones de los aficionados es la incorporación de Isco . El jugador del Betis está haciendo una temporada digna de admiración y tras no poder disputar la Eurocopa 2024, este año podría ser su momento.

Habrá algunos jugadores que que no podrán participar en esta llamada a la selección. Ayoze , el ganador del trofeo Zarra de esta temporada, se retiró frente al Barcelona en la penúltima jornada de La Liga y se perderán los partidos de la Liga de Naciones. Ferran Torres es otra de las bajas en la selección que sigue recuperándose de su operación de apendicitis.