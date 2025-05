Muere Manolo 'el del Bombo' a los 76 años, el hincha más famoso de España

Una noticia luctuosa impacta al fútbol español, que se pone de luto al conocer la muerte de uno de los personajes más reconocibles de su historia siempre en apoyo de la selección. Manolo 'el del Bombo' ha fallecido a los 76 años de edad.

Se caracterizó por asistir a todos los encuentros que disputó la selección española por todo el mundo, tanto en partidos amistosos como de carácter oficial, con su camiseta de la selección, su enorme boina y el singular bombo.

Manolo 'el del Bombo', cuyo nombre real era Manuel Cáceres Artesero, nació en San Carlos del Valle (Ciudad Real), aunque se asentó en Valencia, donde tuvo un bar justo al lado del estadio de Mestalla.

🖤 Ha fallecido uno de nuestros seguidores más fieles, quien siempre nos acompañó en las buenas y en las malas.



🥁 Sabemos que seguirás haciendo retumbar nuestros corazones.



Descansa en paz, Manolo.



Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/ApPOeQewlP — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 1, 2025

Su relación con la selección española viene desde muy atrás. El primer viaje que realizó para apoyar al equipo nacional con su bombo inseparable fue en 1979, en un encuentro contra Chipre. España tenía que ganar para estar en la Eurocopa de Italia y Quini, el delantero del Sporting y del Barça, marcó dos goles.

El entrañable Manolo consiguió convertirse en un personaje popular por su apoyo incondicional a la selección por encima de cualquier equipo. Ataviado con el bombo y la enorme boina, era el objetivo de las cámaras de televisión de la época por su aspecto y entusiasmo al animar a la selección.

Acudió como hincha a diez Mundiales de fútbol. Empezó en el campeonato que se celebró en España en 1982, siguió en México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Japón y Corea 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Además estuvo en ocho Eurocopas. La fama le vino de golpe en el Mundial de España 82, iba de un estadio a otro haciendo autostop.

Faltó al Mundial de Qatar 2022 porque, según él mismo relató a ABC, la Federación que entonces presidía Luis Rubiales le dejó tirado. «Me consiguieron el visado y el avión a Qatar, pero dos días antes me llamaron para decirme que no podía ir porque no tenía hotel y nunca más se supo».

El clásico bombo de Manolo en apoyo a la selección volvió a resonar después de la cita mundialista en Qatar. En La Romareda de Zaragoza, ante Suiza. Y un año más tarde, en Los Cármenes de Granada, ante Chipre.

«He decidido volver a apoyar a la selección por la gente. Si no fuera por el cariño del público, de toda España... Si fuera por la Federación (entonces, con Rubiales) lo habría dejado hace mucho tiempo», confesó en una entrevista a ABC.

Su última aparición pública fue en Mestalla, en el encuentro que la selección española disputó ante Países Bajos valedero para la Nations League, a finales del pasado marzo.

Manolo 'el del bombo' ha pasado todo tipo de vicisitudes en su vida personal. Separado de la madre de sus cinco hijos, apenas conservó relación con uno de ellos, fue operado siete veces del corazón y una más de una hernia. Tuvo que cerrar el bar que tenía en Valencia, se arruinó según sus propias palabras y le quedó una pensión de jubilación de 800 euros y una hipoteca de 400.

Sus problemas de salud se agravaron en los últimos tiempos, había estado ingresado en el Hospital Universitario de la Plana en Villarreal por dificultades respiratorias.

El periódico británico The Guardian lo consideró «el hincha más famoso de España» e incluso se le llegó a denominar el hincha más famoso «del planeta».