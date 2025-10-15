Suscribete a
ABC Premium

fútbol - selección

De la Fuente: «El mejor jugador de la selección es el equipo»

El seleccionador dice estar encantado que por fin se hable de Mikel Merino y Zubimendi

El negocio paralelo: 21 patrocinadores y demanda de sedes para la selección

Luis de la Fuente, en Zorrilla
Luis de la Fuente, en Zorrilla ep
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dice Luis de la Fuente que se toma como una motivación extra ser considerada la mejor selección del mundo y el entrenador que la dirige. «Vamos a ver hasta donde llegamos», dice después de igualar el récord de partidos invictos (29) que levantó el equipo ... de Vicente Del Bosque.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app