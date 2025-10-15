De la Fuente: «El mejor jugador de la selección es el equipo»

Dice Luis de la Fuente que se toma como una motivación extra ser considerada la mejor selección del mundo y el entrenador que la dirige. «Vamos a ver hasta donde llegamos», dice después de igualar el récord de partidos invictos (29) que levantó el equipo ... de Vicente Del Bosque.

El triunfo ante Bulgaria. «Había que picar piedra, tener constancia, ellos han defendido bien en bloque bajo, si hubiéramos tenido finura y eficacia... No han sido rotaciones, que tienen carácter peyorativo, nadie regala nada, lamento no haber tiempo a todos».

Récord. «Gran alegría sumar otro partido e igualar a Don Vicente del Bosque, referente y al que admiro. Es un éxito de estos futbolistas, que tienen un rendimiento ejemplar. Queremos la victoria 30 y 31, trabajo jugadores. Optimistas para el futuro».

El grupo. «Me gusta que lo pongan difícil. Todos tienen potencial, ofrecieron una actuación muy buena y los rivales parecen más débiles de lo que son. Cualquier equipo te genera problemas. Es mérito de los jugadores».

Samu y Borja. «Samu ha trabajado muchísimo, le ha tocado abrir espacios en defensa, lo suyo correr a espacios, las transiciones. Borja se ha beneficiado, es trabajo en equipo. Si fallan ocasiones, ya lo meterán. Su problema no es el gol. Metemos muchos goles muchos futbolistas, eso es una virtud».

Lesionados. «Me acostumbro, pero no está conseguida la clasificación, hay dos partidos muy difíciles, mucho por hacer. Nuestro trabajo, gran responsabilidad, a nivel país y selección. Se nos exige tanto y tenemos que dar lo mejor».

Pedri. «El público español tiene buen gusto, siempre hubo grandes futbolistas españoles. Otros jugadores de gran nivel, brillan todos. El mejor jugador de la selección es el equipo».

Merino. «Es completísimo, capaz de adaptarse a cualquier demarcación, una suerte que esté con nosotros, interpreta bien al rival, a lo que hay que hacer,

Herencia. «Es un producto de lo que hemos heredado, 2008 con Luis, Del Bosque también, culturalmente conocen la historia. Es un legado maravilloso para el fútbol español».