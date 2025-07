Euforia y ambición en el vestuario de España: «Este pase a semis es historia y vamos a por más»

Tardaron en salir a la zona mixta y a la sala de prensa. España celebró la victoria ante Suiza sobre el césped del Wankdorf Stadion tras un partido trabado en el que costó marcar. Fue Athenea del Castillo, saliendo desde el banquillo, la que ... derribara el muro helvético cuando los más agoreros ya vislumbraban una prórroga y unos penaltis. Y después Pina anotó el gol de la tranquilidad. Fue la delantera del Real Madrid la primera en hablar. «Estamos muy contentas, el equipo lo ha dado todo. El ambiente ha sido espectacular y ojalá se pueda repetir», explicaba Athenea, que no escondía la escasa efectividad de la selección: «El equipo ha creado muchas ocasiones y no las hemos materializado, se ha atascado un poco». Finalmente, cuestionada por quién prefería como rival en semifinales (Francia y Alemania cierran hoy los cuartos de final en Basilea) comentó: «Son dos grandes selecciones pero igual un poquito más Alemania por lo que pasó en los Juegos Olímpicos».

Cata Coll también fue otra de las protagonistas al recuperar la titularidad bajo palos tras superar una amigdalitis. «Es un sueño estar aquí, venía con muchas ganas. Ya recuperada. Somos profesionales y me he enterado hoy que jugaba. Este pase a semis es historia, vamos a crear nuestra propia historia y vamos a por más», señaló. Y añadió: «Ha sido un partido de mucha construcción y paciencia. Este y la final de Champions en San Mamés es de los partidos más tops que he vivido. Me quedo con la gente de aquí que se merece todo el respeto. Somos un grupo de muchas bailadoras, ahora vamos a celebrarlo que es lo que toda, disfrutar de esto». Y aseguró no tener preferencias en las semifinales: «Me da igual, te tienes que enfrentar a todos los grandes equipos para ganar esta Euro, quien venga pues vendrá. Tenemos un equipo ambicioso y está claro el objetivo de este equipo».

Aitana Bonmatí fue nombrada MVP del partido. «No esperábamos nada distinto y además en casa de la anfitriona. Suiza ha hecho un gran torneo. Ha sido un equipo muy competitivo que nos ha puesto las cosas muy difíciles. Las conclusiones son positivas porque estamos en semifinales», señaló que no sufrieron tanto como parece: «En ningún momento he pensado que era imposible. Tenía calma, sabiendo que los partidos hay que competirlos. Muchas veces ganamos por goleada al descanso, pero en la vida real eso no existe». La catalana quiso poner en valor la victoria: «Hay que valorar estos momentos porque parece que estemos obligadas a ganar cada partido 6-0. Hoy ganamos 2-0 y la gente se pregunta qué ha pasado. No ha pasado nada, estamos en semifinales».

«Estas jugadoras están llamadas a hacer historia. En la primera parte hemos tenido dificultad y en la segunda hemos abierto el marcador. También se ha dejado la portería a cero, que es algo que buscábamos. El rendimiento ha sido alto, objetivo cumplido, a seguir trabajando», explicó Montse Tomé. «Pensaba que iba a ser un partido cerrado. Suiza es una selección que no teníamos claro si iba a hacer línea de cuatro o de cinco. Tiene alternancia de juventud y veteranía, cierran los espacios. esperábamos un partido de cuartos de final así. Vamos a tener que tener paciencia. El partido ha estado controlado. Irene y Laia Aleixandri han hecho un partidazo las dos y han mantenido la portería a cero», ha añadido.

La seleccionadora no ha querido escoger entre Francia y Alemania: «¿El rival? No soy de preferencias sino de esperar y ver quién nos toca. El que sea ya nos pondremos a trabajar». También ha valorado el fallo en los penaltis, una tónica que se está produciendo en esta Eurocopa en las demás selecciones: «No sé qué pasa en las otras selecciones. Hemos ensayado penaltis esta semana y en el equipo la que decide quién lo tira si hay un penalti soy yo. Nuestra lanzadora es Mariona, que es nuestra especialista, y luego depende, hay varias que pueden tirar».

Noticia Relacionada Claudia Pina, especialista en goles de bandera Javier Asprón La delantera del Barcelona logró su segundo tanto en el torneo con otro espectacular zapatazo desde fuera del área

También dio su opinión Laia Aleixandri, a la que la amarilla que vio le costará estar en semifinales. «Un poco emocionada. A cualquier jugadora le gusta jugar unas semis. Lo importante es el equipo, entra María Méndez y lo hace fenomenal, Leila y lo hace fenomenal, el equipo está para sumar», reconoció. La defensora dio su lectura del partido: «Ha sido una Suiza muy cómoda en casa. Hemos dado un paso adelante sabiendo tener paciencia. Nos podíamos esperar otras jugadoras arriba. Hemos estado bastante sólidas atrás. Hemos salido de muchas situaciones muy bien y contentas». Y explicó el motivo de hacerle un pasillo a Suiza: «Queríamos reflejarles a ellas lo especial que ha tenido que ser jugar una Eurocopa en casa. Las sensaciones son muy buenas, pasamos a semis y no nos queremos detener. Vienen las semis y vamos a por ellas. Estamos desenfrenadas, pasar a una semi no es facil y vamos a disfrutar de ello».